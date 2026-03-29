جولة رقابية تموينية في باب سريجة بدمشق لضبط المخالفات وحماية المستهلك

دمشق-سانا

نفذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، اليوم الأحد، جولة رقابية على عدد من محال الفروج وأجزائه في سوق باب سريجة بدمشق، في إطار جهودها المستمرة لضبط المخالفات وحماية المستهلك.

وأكد المراقب التمويني محمد خضور أن الجولة الرقابية أسفرت عن تنظيم ضبوط عدلية بحق عدد من محال بيع الفروج وأجزائه، وتركزت المخالفات في عدم إبراز فواتير الشراء للمواد المعروضة للبيع.

وأوضح خضور أن الجولة أظهرت التزاماً جيداً من قبل المحال بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح، إضافة إلى الالتزام بالنظافة العامة، وطرق العرض المناسبة ضمن البرادات، مشيراً إلى أنه لم يتم رصد مخالفات تتعلق بالشروط الصحية أو طريقة العرض.

من جهته أوضح المراقب التمويني مازن المحمد أن المديرية تنظم بشكل دوري جولات رقابية يومية على الأسواق، بهدف مراقبة الأسعار وجودة المنتجات، والتأكد من عدم التلاعب أو الغش أو التدليس، بما يضمن تقديم أفضل خدمة أو سلعة للمستهلك والحفاظ على حقوقه.

وتواصل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق جولاتها الرقابية على الأسواق، حيث نظمت منذ بداية شهر رمضان المبارك 1479 ضبطاً بحق فعاليات تجارية مخالفة في الأسواق، وذلك خلال جولات رقابية واسعة هدفت إلى ضبط المخالفات المتعلقة بارتفاع أسعار المواد وصلاحيتها والشروط الصحية.