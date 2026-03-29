جولة رقابية تموينية في باب سريجة بدمشق لضبط المخالفات وحماية المستهلك

3X4A6899 جولة رقابية تموينية في باب سريجة بدمشق لضبط المخالفات وحماية المستهلك

دمشق-سانا

نفذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، اليوم الأحد، جولة رقابية على عدد من محال الفروج وأجزائه في سوق باب سريجة بدمشق، في إطار جهودها المستمرة لضبط المخالفات وحماية المستهلك.

3X4A6940 جولة رقابية تموينية في باب سريجة بدمشق لضبط المخالفات وحماية المستهلك

وأكد المراقب التمويني محمد خضور أن الجولة الرقابية أسفرت عن تنظيم ضبوط عدلية بحق عدد من محال بيع الفروج وأجزائه، وتركزت المخالفات في عدم إبراز فواتير الشراء للمواد المعروضة للبيع.

وأوضح خضور أن الجولة أظهرت التزاماً جيداً من قبل المحال بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح، إضافة إلى الالتزام بالنظافة العامة، وطرق العرض المناسبة ضمن البرادات، مشيراً إلى أنه لم يتم رصد مخالفات تتعلق بالشروط الصحية أو طريقة العرض.

3X4A6930 جولة رقابية تموينية في باب سريجة بدمشق لضبط المخالفات وحماية المستهلك

من جهته أوضح المراقب التمويني مازن المحمد أن المديرية تنظم بشكل دوري جولات رقابية يومية على الأسواق، بهدف مراقبة الأسعار وجودة المنتجات، والتأكد من عدم التلاعب أو الغش أو التدليس، بما يضمن تقديم أفضل خدمة أو سلعة للمستهلك والحفاظ على حقوقه.

وتواصل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق جولاتها الرقابية على الأسواق، حيث نظمت منذ بداية شهر رمضان المبارك 1479 ضبطاً بحق فعاليات تجارية مخالفة في الأسواق، وذلك خلال جولات رقابية واسعة هدفت إلى ضبط المخالفات المتعلقة بارتفاع أسعار المواد وصلاحيتها والشروط الصحية.

3X4A6836 scaled جولة رقابية تموينية في باب سريجة بدمشق لضبط المخالفات وحماية المستهلك
3X4A6848 scaled جولة رقابية تموينية في باب سريجة بدمشق لضبط المخالفات وحماية المستهلك
3X4A6842 scaled جولة رقابية تموينية في باب سريجة بدمشق لضبط المخالفات وحماية المستهلك
3X4A6843 scaled جولة رقابية تموينية في باب سريجة بدمشق لضبط المخالفات وحماية المستهلك
3X4A6910 scaled جولة رقابية تموينية في باب سريجة بدمشق لضبط المخالفات وحماية المستهلك
3X4A6946 scaled جولة رقابية تموينية في باب سريجة بدمشق لضبط المخالفات وحماية المستهلك
