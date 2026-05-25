ارتفاع في درجات الحرارة وفرصة لهطول زخات مطر فوق بعض المناطق

دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع التدريجي مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل، فيما يكون الجو، خلال نهار اليوم الإثنين، بين الصحو والغائم جزئياً.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الفرصة مهيأة لهطول زخات من المطر فوق المناطق الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى والجزيرة، وتكون الهطولات مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، وخاصة في أجزاء من المنطقة الشمالية الغربية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى والجزيرة.
ولفت المركز إلى أن الجو، خلال الليل، يكون مائلاً للبرودة إلى بارد نسبياً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية الغربية ومرتفعات القلمون خلال ساعات الصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية تصبح ليلاً غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا في المناطق الجنوبية والوسطى والشرقية والمرتفعات الساحلية والشمالية الغربية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|14/28
|ريف دمشق (القلمون)
|9/21
|القنيطرة
|7/20
|درعا
|11/27
|السويداء
|11/22
|حمص
|15/23
|حماة
|18/25
|اللاذقية
|17/24
|طرطوس
|19/23
|حلب
|16/26
|إدلب
|15/24
|دير الزور
|15/31
|الرقة
|17/30
|الحسكة
|17/28