ارتفاع في درجات الحرارة وفرصة لهطول زخات مطر فوق بعض المناطق

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع التدريجي مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل، فيما يكون الجو، خلال نهار اليوم الإثنين، ‏بين الصحو والغائم جزئياً‎.‎

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الفرصة مهيأة لهطول زخات من المطر فوق المناطق الساحلية وأجزاء من المنطقة ‏الشمالية الغربية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى والجزيرة، وتكون الهطولات مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات ‏البرد أحياناً، وخاصة في أجزاء من المنطقة الشمالية الغربية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى والجزيرة‎.‎

ولفت المركز إلى أن الجو، خلال الليل، يكون مائلاً للبرودة إلى بارد نسبياً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل ‏الضباب في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية الغربية ومرتفعات القلمون خلال ساعات الصباح ‏الباكر‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية تصبح ليلاً غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز ‏سرعتها 60 كم/سا في المناطق الجنوبية والوسطى والشرقية والمرتفعات الساحلية والشمالية الغربية، ويكون البحر خفيف ‏ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎:‎