انطلاق 400 صهريج بنزين إلى مختلف المحافظات السورية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الطاقة اليوم الإثنين، انطلاق 400 صهريج محمل بما يزيد على 9 ملايين و600 ألف ليتر من البنزين لتزويد محطات الوقود في مختلف المحافظات، وذلك بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات المختصة.

وأكدت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أنها تتابع باستمرار حركة التوريد والتوزيع على مدار الساعة، بما يعزز استقرار تزويد محطات الوقود، مع استمرار تحسن واقع التوزيع في مختلف المحافظات.

وكانت وزارة الطاقة أعلنت يوم أمس الأحد، انطلاق 305 طلبات من ‏البنزين تباعاً من ‌‏مركزي التوزيع في بانياس وحمص، بحجم 24 ‏ألف ‌‏ليتر للطلب الواحد، وبإجمالي 7 ملايين و320 ألف ‌‏ليتر، وذلك ‏ضمن خطة التوزيع اليومية لتغذية ‌‏محطات الوقود في مختلف ‏المحافظات.