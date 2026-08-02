مشروع حضري في حمص لإعادة تأهيل ساحة الساعة وتطوير إدارة النفايات

حمص-سانا



تشكل إعادة تأهيل ساحة الساعة القديمة في مدينة حمص والأسواق المحيطة بها، وتطوير منظومة إدارة النفايات في مطمر تل النصر، إحدى الخطوات التنفيذية لمشروع “‏التجديد الحضري المتكامل والإدارة المستدامة للنفايات” الممول ‏من حكومة اليابان.



ويتضمن المشروع إعادة تأهيل الشوارع والحدائق والإنارة، وتنظيم الواجهات التجارية، بما يحافظ على الطابع الحضري للمنطقة، إضافةً إلى تركيب شاشة إلكترونية في الساحة، لعرض المشاريع والخطط والإعلانات الخدمية.

تأهيل ساحة الساعة يعزز الحركة

وفي تصريحٍ لمراسل سانا أوضح رئيس مجلس مدينة حمص المهندس بشار السباعي، أن اختيار ساحة الساعة القديمة جاء لأهميتها بوصفها مركز المدينة ونقطة الجذب الأولى للزوار، مبيناً أن المشروع يشمل المنطقة الممتدة بين الجامع الكبير وجامع خالد بن الوليد مروراً بالساحة.

كما يتضمن المشروع أيضاً، وفقاً للسباعي، معالجة ظاهرة البسطات والباعة الجوالين عبر تنظيم أسواق متنقلة للبائعين، منوهاً بأهمية تنظيم الأسواق وإزالة التعديات ما سيُسهم في إعادة إحياء الأسواق الأثرية، وتعزيز الحركة التجارية والسياحية، مشيراً إلى أهمية دور المجتمع المحلي وأصحاب المحال التجارية الذين يشاركون في مختلف مراحل التنفيذ.

ولفت السباعي إلى أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ نحو عام بعد استكمال الإجراءات التعاقدية وتحويل التمويل، مؤكداً أن المشروع يحمل بُعداً اقتصادياً إلى جانب أهدافه الخدمية، عبر تشغيل اليد العاملة والآليات وقطاع التوريدات، وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي في المدينة.

تأهيل مطمر تل النصر

أما بالنسبة لمطمر تل النصر فأوضح مدير مديرية النظافة في مجلس مدينة حمص المهندس عماد الصالح أن واقع إدارة النفايات الصلبة في المدينة مازال بحاجة إلى تطوير، حيث يستقبل مطمر تل النصر يومياً ما بين 1200 و1500 طن من النفايات، ويواجه تحديات تتعلق بالتلوث البصري، وانتشار الأكياس البلاستيكية، إضافةً إلى الحاجة لتطوير البنية التحتية الخاصة بإدارة الرشاحة.

وأشار الصالح إلى أن المشروع الجديد يتضمن تطبيق طريقة “فوكوكا” اليابانية في إدارة المطمر، التي تعتمد على إنشاء شبكة تهوية وتصريف داخل خلايا الطمر لتحفيز عمليات التحلل البيولوجي، ما يُسهم في خفض حجم النفايات، وزيادة القدرة الاستيعابية للمطمر، والحد من الروائح والآثار البيئية.

ولفت الصالح إلى أن المشروع يشمل أيضاً تأهيل خلايا الطمر، وتطوير شبكة الرشاحة، وترميم سور المطمر، وإنشاء شبكة طرق وإنارة، وتنفيذ أعمال تشجير حول الموقع.



وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بحثت الخميس الفائت مع وفدٍ من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات ‏البشرية “الموئل”، الخطوات التنفيذية لإطلاق المشروع، كما بحثت في ‌‏23 نيسان الماضي واقع مشاريع ‏النفايات الصلبة التي ينفذها البرنامج في محافظة حمص.