مدير نقل دمشق: 184 ألف معاملة خلال 2026 وافتتاح دائرة فرعية في ‏نهر عيشة

دمشق-سانا
أكد مدير النقل في محافظة دمشق مأمون عبد النبي تسجيل نحو 184 ألف معاملة منذ بداية عام 2026 الحالي، بزيادة تجاوزت 13 ألف معاملة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 الماضي، حيث بلغت نحو 171 ألفاً، مرجعاً هذا الارتفاع إلى تحسين كفاءة العمل وتطوير البنية التقنية داخل المديرية.
أكثر من 758 مليون ليرة جديدة
وأوضح عبد النبي لمراسلة سانا اليوم الأربعاء، أن إيرادات المديرية خلال العام الجاري بلغت أكثر من 758 مليون ليرة سورية جديدة، مبيناً أن المعاملات المنجزة شملت أكثر من 24 ألف معاملة تسجيل مركبة حديثة، و43 ألف معاملة نقل ملكية، إضافة إلى 17 ألف معاملة نقل بيان قيد مركبة، و3700 معاملة نقل ملكية تجربة، إلى جانب مختلف المعاملات الأساسية الأخرى.
وأشار عبد النبي إلى أن وزارة النقل عملت خلال الفترة الماضية على تحديث المخدمات (السيرفرات)، وتحسين سرعة الشبكة، واعتماد أجهزة قارئة للباركود، الأمر الذي أسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الازدحام داخل المديرية.
افتتاح دائرة جديدة
ولفت عبد النبي إلى قرب افتتاح دائرة فرعية للمديرية في حي نهر عيشة بدمشق، تعمل وفق نظام متطور يعتمد على منصة للحجز الإلكتروني تتيح للمواطنين تحديد مواعيد مراجعاتهم مسبقاً باليوم والساعة، إضافة إلى إمكانية الحجز المباشر داخل المديرية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل مدة الانتظار.
وبين عبد النبي أن المركز الجديد سيقدم مختلف الخدمات المرتبطة بالمركبات، بما فيها الفحص الفني والتأمين وبراءة الذمة ومعاملات نقل الملكية والتسجيل الحديث وتبديل الفئات العامة والخاصة، متوقعاً إنجاز ما بين 250 و300 معاملة يومياً.
توسيع نطاق الخدمات
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، كشف عبد النبي أنه يجري العمل على افتتاح دائرة نقل جديدة في عدرا مخصصة للمركبات الكبيرة، ضمن خطة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات وتخفيف الضغط عن المديرية، مؤكداً استمرار الجهود لتطوير بيئة العمل ورفع القدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة النقل لتطوير خدمات مديريات النقل في المحافظات، عبر توسيع الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من الازدحام، بالتوازي مع التوسع في افتتاح مراكز خدمية جديدة تستوعب الزيادة المستمرة في أعداد المراجعين.