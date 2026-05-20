مدير نقل دمشق: 184 ألف معاملة خلال 2026 وافتتاح دائرة فرعية في ‏نهر عيشة

دمشق-سانا‏



أكد مدير النقل في محافظة دمشق مأمون عبد النبي تسجيل نحو 184 ألف ‏معاملة منذ بداية عام 2026 الحالي، بزيادة تجاوزت 13 ألف معاملة، ‏مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 الماضي، حيث بلغت نحو 171 ألفاً، ‏مرجعاً هذا الارتفاع إلى تحسين كفاءة العمل وتطوير البنية التقنية داخل ‏المديرية‎.‎

أكثر من 758 مليون ليرة جديدة

وأوضح عبد النبي لمراسلة سانا اليوم الأربعاء، أن إيرادات المديرية خلال ‏العام الجاري بلغت أكثر من 758 مليون ليرة سورية جديدة، مبيناً أن ‏المعاملات المنجزة شملت أكثر من 24 ألف معاملة تسجيل مركبة حديثة، ‏و43 ألف معاملة نقل ملكية، إضافة إلى 17 ألف معاملة نقل بيان قيد مركبة، ‏و3700 معاملة نقل ملكية تجربة، إلى جانب مختلف المعاملات الأساسية ‏الأخرى‎.‎





وأشار عبد النبي إلى أن وزارة النقل عملت خلال الفترة الماضية على ‏تحديث المخدمات (السيرفرات)، وتحسين سرعة الشبكة، واعتماد أجهزة ‏قارئة للباركود، الأمر الذي أسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف ‏الازدحام داخل المديرية‎.‎

افتتاح دائرة جديدة

ولفت عبد النبي إلى قرب افتتاح دائرة فرعية للمديرية في حي نهر عيشة ‏بدمشق، تعمل وفق نظام متطور يعتمد على منصة للحجز الإلكتروني تتيح ‏للمواطنين تحديد مواعيد مراجعاتهم مسبقاً باليوم والساعة، إضافة إلى إمكانية ‏الحجز المباشر داخل المديرية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل مدة ‏الانتظار‎.‎



وبين عبد النبي أن المركز الجديد سيقدم مختلف الخدمات المرتبطة ‏بالمركبات، بما فيها الفحص الفني والتأمين وبراءة الذمة ومعاملات نقل ‏الملكية والتسجيل الحديث وتبديل الفئات العامة والخاصة، متوقعاً إنجاز ما ‏بين 250 و300 معاملة يومياً‎.‎

توسيع نطاق الخدمات

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، كشف عبد النبي أنه يجري العمل على افتتاح ‏دائرة نقل جديدة في عدرا مخصصة للمركبات الكبيرة، ضمن خطة تهدف ‏إلى توسيع نطاق الخدمات وتخفيف الضغط عن المديرية، مؤكداً استمرار ‏الجهود لتطوير بيئة العمل ورفع القدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من ‏المراجعين‎.‎



وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة النقل لتطوير خدمات مديريات ‏النقل في المحافظات، عبر توسيع الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية وتبسيط ‏الإجراءات الإدارية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ‏والحد من الازدحام، بالتوازي مع التوسع في افتتاح مراكز خدمية جديدة ‏تستوعب الزيادة المستمرة في أعداد المراجعين‎.‎