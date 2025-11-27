تجمع شعبي في اللاذقية تأكيداً على دعم الدولة السورية والوحدة الوطنية

اللاذقية-سانا

شهدت ساحة الشهداء في مدينة اللاذقية مساء اليوم، تجمعاً جماهيرياً حاشداً بمناسبة ذكرى انطلاق معركة ردع العدوان، شارك فيه أبناء المدينة بمختلف أطيافهم، تأكيداً على دعمهم للدولة السورية ووحدة أراضيها ورفضهم لأي مشاريع تهدف إلى التقسيم أو المساس بالنسيج الاجتماعي السوري.

وخلال الفعالية، عبّر المشاركون عن تمسّكهم بوحدة الشعب السوري وقدرة البلاد على تجاوز التحديات، مؤكدين أن اللاذقية كانت ولا تزال نموذجاً للتعايش بين مختلف مكوناتها.

ومن المشاركين أوضح إياد جانودي في تصريح لمراسل سانا، أنه يشارك اليوم في الاحتفال بذكرى معركة ردع العدوان التي شكّلت نقطة البداية لتحرير سوريا من النظام المجرم، مؤكداً أن سوريا ستبقى موحّدة وشعبها واحد في وجه محاولات التفريق.

وبيّن أحمد شاكوش أن الظروف الصعبة التي مرّ بها أبناء اللاذقية خلال السنوات الماضية، أثبتت وحدتهم وتلاحمهم على اختلاف مكوناتهم، مشيراً إلى أن اللاذقية اعتادت الخروج من الأزمات أقوى مما كانت.

من جهته، أشار خالد الحجي وأسامة جيلو إلى أن الهتافات التي أطلقها المشاركون تعبّر عن إرادة السوريين وتمسّكهم بالوحدة الوطنية، ورفض محاولات إشعال الفتن بين أبناء الشعب الواحد، والتأكيد أن إعادة إعمار سوريا ستكون بسواعد أبنائها.

وجدّدت دانيا بهلوان رفض أهالي اللاذقية لأي شكل من أشكال التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وأيدتها هدى العوض التي عبّرت عن سعادتها بالعودة إلى سوريا للمرة الأولى منذ 13 عاماً، مشيرة إلى حالة التعايش السلمي وحرية التعبير التي لمستها خلال وجودها هنا اليوم.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانطلاق معركة ردع العدوان، لتؤكد مجدداً التمسّك بوحدة سوريا وسيادتها ورفض كل محاولات بثّ الفتنة بين أبناء الوطن.