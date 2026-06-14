معرض “من الرماد” بجامعة حلب يجسّد رؤى طلابية لإعادة البناء وإحياء الإبداع المعماري

حلب-سانا



نظمت الهيئة الطلابية في كلية الهندسة المعمارية بجامعة حلب، اليوم الأحد‏، معرض “من الرماد” في نسخته السادسة، بمشاركة واسعة من الطلبة الذين قدّموا مشاريع معمارية وأعمالاً فنية تجسّد رؤى مبتكرة لإعادة البناء، وتحويل آثار الدمار إلى أفكار تصميمية تدعم التنمية العمرانية.

ويهدف المعرض الذي أقيم في مبنى الكلية، إلى إبراز مواهب الطلبة، وإتاحة مساحة للتعبير عن أفكارهم الفنية والمعمارية، إضافة إلى تعزيز دور الشباب في رسم ملامح مستقبل عمراني يعكس تطلعات سوريا الجديدة.



وأوضح مسؤول مكتب الأنشطة والفعاليات في الهيئة الطلابية عمر بصمجي، في تصريح لمراسل سانا، أن المعرض يُقام سنوياً، وهذه هي دورته السادسة، مؤكداً أنه يمثل تعبيراً عن قدرة السوريين على النهوض من جديد رغم التحديات، ويهدف إلى إظهار إبداع الطلبة ومساهماتهم الفكرية والفنية في بناء المستقبل.



من جهته، أعرب الطالب محمد عكام من السنة الأولى عن إعجابه بتنوع الأعمال المشاركة، مبيناً أن المعرض ضم أعمالاً في الرسم والخط والفنون الإنسانية والمعمارية، وشارك فيه طلبة من مختلف السنوات الدراسية، ما أتاح فرصة لتبادل الخبرات وإبراز الطاقات الإبداعية لدى الشباب.



بدورها، أوضحت الطالبة رشا خديجة من السنة الرابعة أن مشاركتها جاءت انطلاقاً من شغفها بالرسم، ورغبتها في التعبير عن فكرة الانتقال من مرحلة إلى أخرى، مشيرة إلى أن عملها الفني تناول مفهوم “العتبة” بوصفه لحظة اتخاذ القرار بين التمسك بالماضي أو الانطلاق نحو مستقبل جديد، في تجسيد رمزي لفكرة التغيير والأمل.



ويعكس المعرض اهتمام جامعة حلب بدعم الأنشطة الطلابية وتشجيع المبادرات الإبداعية التي تسهم في تنمية مهارات الطلبة، وربط الجانب الأكاديمي بالرؤى الفنية والثقافية الداعمة لمسيرة إعادة الإعمار والتنمية.