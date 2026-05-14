الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة -سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في ريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة للاحتلال مؤلفة من خمس آليات عسكرية أقامت حاجزاً عسكرياً مؤقتاً على طريق الصمدانية الشرقية–خان أرنبة، وقامت بتفتيش أحد المعامل في المنطقة، قبل أن تنسحب لاحقاً دون ورود أنباء عن حالات اعتقال.

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت، في وقت سابق اليوم، في منطقة الحفاير غربي بلدة خان ارنبة بريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزاً مؤقتاً، وعمدت إلى تفتيش المارة، بالتزامن مع انتشار نحو 10 جنود من قوات الاحتلال في محيط المنطقة، قبل أن تنسحب من المنطقة دون ورود معلومات عن أي حالة اعتقال.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر ‏التوغّل ‌‏في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات ‏والاعتقالات ‌‏وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‏أن ‌‏جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ‏ترتّب أي ‌‏أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى ‏الاضطلاع ‌‏بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب ‏الكامل من الجنوب ‌‏السوري.