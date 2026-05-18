صحة حمص تقيم ورشة تدريبية حول المسح الخاص بالتواصل من أجل المخاطر والمشاركة المجتمعية

حمص-سانا

أقامت مديرية صحة حمص، اليوم الإثنين، ورشة تدريبية في قاعة التدريب ضمن المنطقة الصحية الثالثة، تمهيداً لإطلاق حملة المسح الخاصة بمنهجية التواصل من أجل المخاطر والمشاركة المجتمعية (RCCE)، بمشاركة كوادر صحية من مختلف المراكز التابعة للمنطقة.



وأوضح مسؤول برنامج تعزيز الصحة والنشاط المجتمعي في مديرية صحة حمص الدكتور زياد ليوس، في تصريح لـ سانا، أن الورشة تأتي في إطار اجتماع تمهيدي للمسح الذي يهدف إلى جمع بيانات دقيقة حول الوضع الصحي في المحافظة، بما يشمل الأمراض المنتشرة، وسلوكيات المجتمع، ومستوى الوعي تجاه الأمراض المعدية، ومدى الالتزام بالوسائل الوقائية.



وبيّن ليوس، أنه تم تشكيل 9 فرق تضم 18 باحثاً من العاملين الصحيين ذوي الخبرة في المسوحات الميدانية، حيث سيبدأ تنفيذ المسح الأربعاء القادم ولمدة أسبوع، مستهدفاً أماكن التجمعات مثل المراكز الصحية، والجوامع، والنوادي، والجمعيات الأهلية.



وأشار إلى أن المسح يعتمد على استبيان إلكتروني يتم رفعه مباشرة إلى مديرية الصحة لتحليل البيانات، واستخلاص مخرجات تساعد في وضع سياسات صحية مناسبة، مؤكداً أن جمع المعلومات سيتم بسرية تامة وبطرق علمية تضمن دقة النتائج، ولافتاً إلى أن من بين أهداف المسح فهم أسباب عدم طلب المشورة الصحية، سواء كانت مادية أو اجتماعية أو ثقافية.



بدورها، لفتت مسؤولة الرصد في المنطقة الصحية الثالثة، سامية غنام، إلى أن مشاركتها في الورشة تسهم بتعزيز مهاراتها في التواصل أثناء المسح الميداني، والحصول على معلومات دقيقة تساعد في بناء سياسات صحية تتناسب مع واقع المجتمع، سواء من خلال المشاركة بالأفكار أو عبر فهم التحديات التي قد تواجه فرق المسح والعمل على تذليلها.



وتأتي الورشة ضمن خطة مديرية صحة حمص لتعزيز قدرات العاملين في مجال التواصل، من أجل المخاطر، وتفعيل المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحسين جودة الاستجابة الصحية، ورفع مستوى الوعي لدى مختلف فئات المجتمع.