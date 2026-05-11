مشاريع خدمية جديدة في بصرى الشام تشمل تأهيل المنصفات والأرصفة

درعا-سانا

باشر مجلس مدينة بصرى الشام في ريف درعا اليوم، أعمال تأهيل وتنظيف المنصفات والأرصفة في الطرقات الرئيسية، ضمن حزمة من المشاريع الخدمية التي ينفذها بالتعاون مع المجتمع المحلي.

وأوضح رئيس المجلس المهندس عبد الله المقداد في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن أعمال التأهيل تشمل تركيب أحجار الأطاريف والمنصفات، وزراعة الأشجار، وتركيب ألواح الحجر البازلتي المعالج فنياً في الطرقات المحيطة بالقلعة، إضافة إلى طلائها بالألوان المناسبة.

وأشار المقداد إلى أن المشروع الذي تنفذه الورشات الفنية ومهندسو المجلس يسهم في تسهيل الحركة المرورية، ومنع التجاوزات وفق الإمكانات المتاحة.

وبيّن مدير مكتب الآليات والنظافة في المجلس المهندس محمد عارف سالم، أن المشروع يهدف إلى تحسين المنظر العام للمدينة وطرقاتها أمام الوفود السياحية والزائرين.

ويأتي هذا المشروع استكمالاً لحملات سابقة شملت إنارة الطرقات بالطاقة البديلة، وترحيل أنقاض المنازل المدمرة، وتعبيد عدد من الطرقات، وصيانة الحدائق العامة، وطرح مرافق سياحية للاستثمار، في إطار جهود إعادة الحياة إلى المدينة.

