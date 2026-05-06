السورية للاتصالات تبدأ إصلاح الكابلات المسروقة وإعادة الخدمة لبعض مناطق دمشق

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات، بدء أعمال صيانة وإصلاح الكابلات التي تعرّضت للسرقة سابقاً في دمشق، تمهيداً لإعادة الخدمة الهاتفية بشكل كامل إلى جميع المشتركين المتأثرين، بما يضمن استعادة الاستقرار في الخدمة بأسرع وقت ممكن.

وأوضحت الشركة، في بيان تلقت سانا نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن الأعمال الجارية تتضمن تنفيذ مراحل إعادة الربط والمعالجة الفنية، بهدف إعادة الخدمة، وتشمل عمليات الإصلاح، الكابلات المغذية لمناطق العدوي التابعة لمركز هاتف بغداد، وبيادر نادر التابعة لمركز هاتف الميدان، وطريق الكباس جانب المستوصف التابع لمركز هاتف الدويلعة، والزاهرة والصناعة وشارع الأمين وباب توما وباب السلام والقصاع والقشلة والقيمرية.

وبينت الشركة أن هذه الأعمال تأتي في إطار الجهود الجارية لإعادة استقرار الخدمات وتحسين جودتها، وضمن خطة متكاملة لمعالجة الأعطال وتحسين كفاءة الشبكة، حيث تتابع الورشات أعمالها بوتيرة متسارعة، حرصاً على تعزيز جودة الخدمات وضمان استمراريتها، منوهة بجهود كوادرها الفنية المتواصلة وتفانيهم في معالجة الأعطال، وإعادة الخدمة ضمن أفضل المعايير.

وكانت الشركة السورية للاتصالات، أعلنت في الـ 22 من شهر نيسان الماضي، أن شبكاتها تتعرض في عدد من المناطق لحالات تعدٍ وسرقة كابلات، ما أدى إلى انقطاع خدمات الهاتف الثابت وخدمة الإنترنت الـ ADSL عن المشتركين.