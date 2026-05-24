من دمشق إلى مكة.. حِرفٌ سوريّة تحمل روح الحج وذاكرة المكان المقدّس

دمشق-سانا

تنبض الأسواق المحيطة بالحرمين الشريفين بروائح العود والمسك، فيما تتدلى المسابح اليدوية وتفترش سجادات الصلاة واجهات المحال التي حافظت لعقود طويلة على حضور الحرف التقليدية المرتبطة بالحج، بوصفها جزءاً من الذاكرة الروحية والثقافية للحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم، وبينهم الحجاج السوريون الذين حملوا معهم عبر الزمن ذائقة دمشق والحرف الشرقية العريقة إلى الديار المقدسة.

وعلى امتداد قرون، شكّلت العلاقة بين الحجاز وبلاد الشام جسراً تجارياً وثقافياً وإنسانياً، انعكس بوضوح في الحرف المرتبطة بالحج، حيث امتزجت الصناعات التقليدية الدمشقية والسورية بروح المكان المقدس، لتتحول بعض المنتجات اليدوية إلى جزء من تجربة الحاج نفسه، سواء في أدوات العبادة أو الهدايا والتذكارات التي تحمل رمزية دينية ووجدانية خاصة.

حِرفٌ تحفظ ذاكرة الحج

منذ العصور الإسلامية الأولى، لعب موقع الحجاز كمحطة مركزية لطرق القوافل دوراً محورياً في نشوء بيئة حرفية غنية ومتنوعة، توافدت إليها التأثيرات القادمة من دمشق وحلب ومدن الشرق الإسلامي، حاملة معها تقنيات فنية وأساليب يدوية انعكست في الصناعات المرتبطة بالحج.

وتشير دراسة للمؤرخ السوري الدكتور عبد الكريم رافق بعنوان “قافلة الحج الشامي وأهميتها في العهد العثماني”، إلى أن قوافل الحج القادمة من دمشق لم تكن تنقل الحجاج فقط، بل حملت معها أيضاً منتجات وحرفاً شامية ارتبطت بأسواق مكة والمدينة، مثل السجاد اليدوي والعطور الشرقية والمسابح والمشغولات النحاسية، ما أسهم عبر قرون في ترسيخ حضور الحرف السورية ضمن المشهد الثقافي والاقتصادي المرتبط بالحج.

وفي تصريح لسانا، أوضح الباحث في التراث عدنان تنبكجي أن “الحرف المرتبطة بالحج امتداد تاريخي لتقاليد متجذرة تطورت مع تطور حركة الحج نفسها، وكانت دائماً مرتبطة باحتياجات الحجاج، سواء من حيث العبادة أو التذكار”.

وتبرز في مقدمة هذه الحرف وفقاً لتنبكجي صناعة سجادات الصلاة، التي عُرفت في بلاد الشام بزخارفها الهندسية والنباتية المستوحاة من الفن الإسلامي، وكانت تُنسج تقليدياً باستخدام الأنوال اليدوية من الصوف أو القطن الطبيعي، قبل أن تتطور لاحقاً لتشمل نماذج خفيفة الوزن قابلة للطي صُممت خصيصاً للحجاج، وبعضها مزود ببوصلة لتحديد القبلة، في محاولة للجمع بين التراث والابتكار.

ورغم دخول الآلات الحديثة التي أسهمت في زيادة الإنتاج وخفض التكاليف، لا يزال السجاد اليدوي يحتفظ بقيمته الفنية والرمزية، بوصفه قطعة تحمل روح الحرفة وذاكرة المكان.

المسابح والعطور.. رموز روحانية وهوية شرقية

أما صناعة المسابح، فيشير تنبكجي إلى أنها تعد من أكثر الحرف ارتباطاً بالجانب الروحي للحج، إذ تستخدم في الذكر والتسبيح، وتحضر بقوة في الأسواق المحيطة بالحرمين.

وتُصنع المسبحة التقليدية من مواد طبيعية مثل الكهرمان والعقيق والأخشاب المعطرة، وتمر بمراحل دقيقة تبدأ باختيار المادة الخام وتقطيعها إلى حبات صغيرة تُصقل وتُثقب يدوياً، قبل أن تُجمع بخيوط قوية وتُضاف إليها “الشرابة” أو الزينة النهائية.

وتتميز المسابح اليدوية السورية وفقاً لتنبكجي بجودتها العالية وتفردها، غير أن انتشار المنتجات الصناعية منخفضة السعر أثر على مكانتها التقليدية، كما تواجه الحرفة تحديات مرتبطة بارتفاع أسعار المواد الخام وعزوف بعض الشباب عن تعلم المهن اليدوية.

ولا تقتصر الحرف المرتبطة بالحج على السجاد والمسابح، بل تمتد إلى المشغولات النحاسية والفوانيس والمجسمات الدينية، بما في ذلك نماذج مصغرة للكعبة المشرفة، إضافة إلى العطور والبخور التي تحتل مكانة خاصة في ثقافة الحجاج، ولا سيما دهن العود والمسك اللذين ارتبطا تاريخياً بالبيئة الحجازية والذائقة الدمشقية الشرقية.

وتعكس هذه المنتجات مزيجاً من البعد الجمالي والروحي، إذ يسعى الحاج إلى اقتناء تذكار يحمل عبق المكان المقدس ويختزن تجربة روحية وإنسانية يصعب نسيانها.

بين التحديات وحماية التراث

يؤكد تنبكجي أن هذه الحرف أسهمت في تنشيط الاقتصاد المحلي بشكل ملحوظ، إذ اعتمدت على شريحة واسعة من الحرفيين وأصحاب الورشات الصغيرة على مواسم الحج والعمرة لتحقيق دخلها السنوي، إلى جانب عدد محدود من المصانع التي تنتج مئات آلاف القطع من السجاد والمسابح والهدايا سنوياً.

ويبين أن تسويق هذه المنتجات مستمر حالياً عبر الأسواق الشعبية التقليدية القريبة من الحرمين، والمحال التجارية الحديثة والفنادق، إضافة إلى منصات التجارة الإلكترونية التي باتت تستهدف الحجاج قبل وصولهم إلى المملكة، في تحول يعكس تطور أساليب التسويق المرتبطة بالحج.