٢٠٢٦٠٥٠٤ ١٥٠٣٤٥ الحرارة إلى ارتفاع وفرصة ضعيفة لهطل أمطار متفرقة في بعض المناطق السورية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن الجو نهار اليوم الأربعاء، يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية، وأجواء سديمية على المناطق الشرقية.

وتوقع المركز أن يكون الجو خلال الليل مائلاً للبرودة، وبارداً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية الغربية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المنطقة الجنوبية والساحلية وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات تتجاوز سرعتها 35 كم/سا في المرتفعات الساحلية وأجزاء من المنطقة الوسطى والبادية والشرقية والشمالية الغربية، أما البحر فمتوسط ارتفاع الموج ويصبح خفيفاً.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق9/21
ريف دمشق-القلمون 3/12
القنيطرة7/16
درعا10/21
السويداء 6/16
حمص10/19
حماة9/20
اللاذقية14/21
طرطوس 14/22
حلب 8/21
إدلب9/20
دير الزور11/27
الرقة10/21
الحسكة10/21
