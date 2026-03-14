بازار “التاجر الصغير” في جبلة لتعزيز إبداعات الأطفال وتشجيع روح المبادرة

اللاذقية-سانا

شهد المسرح الروماني في مدينة جبلة إطلاق فعالية “بازار التاجر الصغير” التي نظمتها جمعية “يداً بيد التنموية”، بمشاركة نحو 30 طفلاً عرضوا أعمالهم اليدوية ومنتجاتهم البسيطة، في مبادرة تهدف إلى تشجيع الأطفال على تنمية مهاراتهم الإبداعية وتعزيز روح المبادرة والعمل لديهم منذ الصغر.

وأوضح مسؤول العلاقات العامة في الجمعية عدي نور الله في تصريح لمراسل سانا، أن فكرة البازار انطلقت من مجموعة من المتطوعين، بهدف دعم الأطفال وتشجيعهم على خوض تجربة المشاريع الصغيرة، مبيناً أنه جرى الإعلان عن الفعالية عبر صفحة الجمعية وتخصيص استمارة تسجيل للأطفال، حيث تقدم للمشاركة ما بين 80 و84 طفلاً، واختير 30 منهم بما يتناسب مع مساحة الفعالية في المسرح الروماني.

وأشار نور الله إلى أن الجمعية ستعمل على تنظيم دورات تدريبية للأطفال المشاركين؛ لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم وتعريفهم بأساسيات العمل والإنتاج، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويشجعهم على الاستمرار في تنمية مشاريعهم الصغيرة.

بدورها بينت المتطوعة في الجمعية كوثر جنيد، أن البازار يهدف إلى تنمية الأنشطة اليدوية لدى الأطفال ومنحهم فرصة لعرض أعمالهم والتفاعل مع الزوار، حيث تنوعت المشاركات بين الحرف اليدوية والأعمال الفنية والمنتجات البسيطة التي أعدها الأطفال بأنفسهم.

وأوضحت الطفلة مريم عبد الحليم، إحدى المشاركات، أنها عرضت شموعاً معطرة تصنعها في المنزل باستخدام الشمع والألوان والزيوت العطرية، لافتة إلى أن والدتها تساعدها في شراء مستلزمات العمل، وأن مشاركتها في البازار فرصة جميلة لنشر موهبتها والتعريف بمنتجاتها.

أما الطفلة تقى أيبو فشاركت بمجموعة من الإكسسوارات المصنوعة من الخرز، مشيرة إلى أنها تعلمت هذه الحرفة من ابنة عمها وتصنعها في المنزل بمساعدة والدتها، معبرة عن سعادتها بالمشاركة في الفعالية التي منحتها فرصة لعرض أعمالها والتعريف بها.

وتعد جمعية “يداً بيد التنموية” من الجمعيات الأهلية التي تنشط في محافظة اللاذقية، وتركز في عملها على تنفيذ مبادرات تنموية ومجتمعية تستهدف مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الأطفال والشباب.