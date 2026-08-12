اتفاقية سورية – تشيكية لتنفيذ مشروع مياه الشرب في الغزلانية بريف ‏دمشق

دمشق-سانا

وقعت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها اليوم ‏الأربعاء، اتفاقية ‏مع شركة “إيكومونيتور” التشيكية لتنفيذ مشروع يعزز ‏وصول مياه الشرب الآمنة إلى ‏بلدة الغزلانية بريف دمشق.‏

ووقع الاتفاقية عن الجانب السوري مدير الشركة العامة لمياه الشرب ‏والصرف الصحي بدمشق وريفها أحمد درويش، وعن الجانب التشيكي نائب ‏السفير التشيكي في دمشق يان لوكفسكي.‏

وتتضمن الاتفاقية التي وقعت في مبنى الوزارة بدمشق تنفيذ المشروع من ‏خلال منحة مقدمة من الحكومة التشيكية ضمن ‏برنامج المساعدات لإعادة ‏الإعمار في سوريا.‏

وأوضح درويش لمراسل سانا أنه من المقرر المباشرة فوراً بتنفيذ المشروع ‏على أن ينتهي قبل نهاية العام الجاري، بما يؤمن مياه الشرب لـ 40 ألف ‏نسمة في البلدة. ‏

بدوره لفت ممثل شركة “إيكومونيتور” وغرفة التجارة التشيكية عبد الوهاب ‏الكردي أن المشروع يشمل محطة تحلية مياه، وطاقة شمسية لتغذية ‏المحطة، وخط مياه مؤلفاً من ثمانية مناهل، موزعة في منطقة الغزلانية ‏بطول 2100 متر.‏

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حضر التوقيع مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي ‏طاهر العمر، ومدير إدارة تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة عبادة ‏المبيض.‏

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب في دمشق وريفها، قد وقّعت العام ‏الماضي ‏اتفاقية تعاون مع السفارة التشيكية لتنفيذ محطتين لتنقية المياه في ‏عدرا ‏الجديدة ويلدا بريف دمشق، بهدف تحسين جودة مياه الشرب وصيانة ‌‏الشبكات المتهالكة، وإنشاء خطوط جديدة للتوزيع، بتكلفة تقديرية بلغت 830 ‌‏ألف دولار أمريكي.‏