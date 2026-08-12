اتفاقية سورية – تشيكية لتنفيذ مشروع مياه الشرب في الغزلانية بريف ‏دمشق

دمشق-سانا
وقعت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها اليوم الأربعاء، اتفاقية مع شركة “إيكومونيتور” التشيكية لتنفيذ مشروع يعزز وصول مياه الشرب الآمنة إلى بلدة الغزلانية بريف دمشق.
ووقع الاتفاقية عن الجانب السوري مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها أحمد درويش، وعن الجانب التشيكي نائب السفير التشيكي في دمشق يان لوكفسكي.
وتتضمن الاتفاقية التي وقعت في مبنى الوزارة بدمشق تنفيذ المشروع من خلال منحة مقدمة من الحكومة التشيكية ضمن برنامج المساعدات لإعادة الإعمار في سوريا.
وأوضح درويش لمراسل سانا أنه من المقرر المباشرة فوراً بتنفيذ المشروع على أن ينتهي قبل نهاية العام الجاري، بما يؤمن مياه الشرب لـ 40 ألف نسمة في البلدة.
بدوره لفت ممثل شركة “إيكومونيتور” وغرفة التجارة التشيكية عبد الوهاب الكردي أن المشروع يشمل محطة تحلية مياه، وطاقة شمسية لتغذية المحطة، وخط مياه مؤلفاً من ثمانية مناهل، موزعة في منطقة الغزلانية بطول 2100 متر.
حضر التوقيع مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر، ومدير إدارة تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة عبادة المبيض.
وكانت الشركة العامة لمياه الشرب في دمشق وريفها، قد وقّعت العام الماضي اتفاقية تعاون مع السفارة التشيكية لتنفيذ محطتين لتنقية المياه في عدرا الجديدة ويلدا بريف دمشق، بهدف تحسين جودة مياه الشرب وصيانة الشبكات المتهالكة، وإنشاء خطوط جديدة للتوزيع، بتكلفة تقديرية بلغت 830 ألف دولار أمريكي.