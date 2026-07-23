نائب محافظ دير الزور يبحث مع وفد ‏”‏UNHCR‏”‏ دعم العودة الطوعية ‏والآمنة للأهالي

ديرالزور-سانا
بحث نائب محافظ دير الزور بدري المصلوخ مع وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “UNHCR”، برئاسة ممثل المفوضية في سوريا كيفين ألن، أولويات تدخلات المفوضية في المحافظة، ولا سيما دعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة للأهالي.
وذكرت محافظة دير الزور في قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الجانبين بحثا أيضاً خلال اللقاء إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز سبل العيش، بما يدعم التعافي المبكر والاستقرار للعائدين.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والشراكة لتنفيذ التدخلات بما يتوافق مع احتياجات المحافظة، ويسهم في تحسين الظروف المعيشية للعائدين والمجتمعات المحلية.
يذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “UNHCR” أسهمت في 6 شباط الماضي بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور بتسيير خمس رحلات عودة طوعية من مخيم العريشة بريف الحسكة إلى مناطق دير الزور، ضمت 280 عائلة.