نائب محافظ دير الزور يبحث مع وفد ‏”‏UNHCR‏”‏ دعم العودة الطوعية ‏والآمنة للأهالي

ديرالزور-سانا‏

بحث نائب محافظ دير الزور بدري المصلوخ مع وفد من المفوضية السامية ‏للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “‏UNHCR‏”، برئاسة ممثل المفوضية في ‏سوريا كيفين ألن، أولويات تدخلات المفوضية في المحافظة، ولا سيما دعم ‏العودة الطوعية والآمنة والكريمة للأهالي.‏

وذكرت محافظة دير الزور في قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الجانبين ‏بحثا أيضاً خلال اللقاء إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الوصول إلى ‏الخدمات الأساسية، وتعزيز سبل العيش، بما يدعم التعافي المبكر والاستقرار ‏للعائدين.‏

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والشراكة لتنفيذ التدخلات بما يتوافق ‏مع احتياجات المحافظة، ويسهم في تحسين الظروف المعيشية للعائدين ‏والمجتمعات المحلية.‏

يذكر أن‏ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “‏UNHCR‏” أسهمت في 6 ‏شباط الماضي بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور ‏ب‏تسيير خمس رحلات عودة طوعية من مخيم العريشة بريف الحسكة إلى ‏مناطق دير الزور، ضمت 280 عائلة.‏