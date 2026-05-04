فرع مرور حلب ينظم مبادرة مجتمعية بتوزيع الورود على المواطنين بمناسبة يوم المرور العالمي

حلب-سانا

نظّم فرع المرور في محافظة حلب اليوم الإثنين، مبادرة مجتمعية تمثّلت بتوزيع الورود على المواطنين في عدد من شوارع المدينة، ترافق ذلك مع تقديم نصائح توجيهية للسائقين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المروري ونشر ثقافة الالتزام بقواعد السير، وذلك بمناسبة يوم المرور العالمي.

وأكد رئيس قسم العمليات في فرع مرور حلب الرائد عبد الباقي حسن في تصريح لمراسل سانا، أهمية الدور الذي يقوم به عناصر شرطة المرور في تنظيم حركة السير والحفاظ على سلامة المواطنين، داعياً السائقين والمواطنين إلى الالتزام بالقواعد المرورية والتعاون مع شرطة المرور لحماية الأرواح وضمان السلامة العامة، ولافتاً إلى أنه سيتم قريباً إصدار شهادات السياقة واستكمال عمل فرع المرور بكامل أقسامه.

وأشار حسن إلى أنه يتم العمل على إدخال نظام “المدينة الذكية” في حلب، والذي يعتمد على استخدام الكاميرات والرادارات لمراقبة الحركة المرورية وتنظيمها، بما يسهم في تخفيف الازدحام وتحسين انسيابية السير، مبيناً أنه سيتم البدء بتفعيل عدد من هذه الكاميرات قريباً تمهيداً لتعميم التجربة على مستوى المدينة.

من جانبه أكد رئيس قسم العمليات في فرع مرور حلب عبدو حج حسن في تصريح مماثل، أن عناصر شرطة المرور يشكّلون صمام الأمان على الطرقات، موضحاً أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع للوصول إلى بيئة مرورية آمنة خالية من الحوادث والاختناقات.

ويهدف يوم المرور العالمي الذي يصادف في الرابع من أيار من كل عام، إلى تسليط الضوء على أهمية السلامة المرورية وتعزيز الوعي لدى السائقين والمشاة للحد من الحوادث المرورية، التي تُعد من أبرز أسباب الإصابات والوفيات حول العالم.