الأوقاف السورية تطلق مسابقة وطنية لترسيخ مفاهيم الاعتدال ووحدة الخطاب الإسلامي

دمشق- سانا

أعلنت وزارة الأوقاف السورية عن مسابقة ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي لطلاب المؤسسات التعليمية الشرعية، بهدف تعزيز الوعي بمنهج الاعتدال وترسيخ مبادئ الميثاق وأفكاره في فكر الطلاب وسلوكهم وتعزيز ثقافة الالتزام بالضوابط الشرعية في الخطاب الدعوي وتوحيد المفاهيم الشرعية والدعوية لدى الشباب، بما يخدم وحدة الأمة.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن المسابقة تستهدف كل طلاب المؤسسات التعليمية الشرعية حيث سيجرى الاختبار الأول عبر رابط إلكتروني مخصص للمسابقة، يضم 50 سؤالاً نوعياً مستمداً من “ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي”، بينما سيتضمن الاختبار الثاني اختباراً شفوياً في حفظ الميثاق على مستوى المديريات في كل محافظة، والاختبار الثالث سيكون أيضاً شفوياً في سرد وفهم الميثاق على مستوى الوزارة.

وكانت الوزارة عقدت مؤتمراً بعنوان “وحدة الخطاب الإسلامي” في قصر المؤتمرات بدمشق، خلال يومي 15 و16 من شباط الماضي تحت شعار “رحم بين أهله” تم خلاله تحديد سمات الخطاب الإسلامي المنشود في سوريا، وضرورة أن يرسخ هذا الخطاب قيم الاعتدال، وأن يكون منفتحاً، متوازناً ويعزز التماسك المجتمعي والسلم الأهلي.