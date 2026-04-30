وزير الإعلام: تقدّم سوريا في حرية الصحافة ثمرة رؤية تنظيمية وجهود الإعلاميين

دمشق-سانا

أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى أن سوريا حققت إنجازاً مهماً في مؤشر حرية الصحافة لعام 2026 الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود، إذ سجلت ارتقاءً تاريخياً بتقدمها 36 نقطة، في أكبر تحسن تحققه دولة خلال عام واحد منذ إطلاق التقرير قبل نحو 25 عاماً.

وقال الوزير في تدوينة على منصة “إكس”: أصبحت سوريا في المرتبة 141 عالمياً بعد أن كانت في المرتبة 177 عام 2025، و179 عام 2024، والثامنة عربياً، ورغم بقائها ضمن القائمة الحمراء من حيث الوضع الأمني، فإن الأمل كبير في مواصلة الجهود لدخول قائمة المئة الأوائل، وهي مرتبة تليق بسوريا وشعبها.

وأضاف: نحن كمجتمع صحفي ممتنون لفخامة الرئيس أحمد الشرع، إذ تحقق هذا التقدم الاستثنائي في عهده، انطلاقاً من رؤيته بأن الحجب والتقييد أساليب غير عملية وإقصائية، وأن الحل يكمن في التنظيم لا في المنع.

وتابع: يتماشى هذا الإنجاز مع خطتنا الاستراتيجية في وزارة الإعلام، فبعد عام “التأسيس وتأكيد الحضور”، نفتتح اليوم مع هذا التقرير عاماً جديداً شعاره “الفاعلية والتنظيم والتواصل” ضمن نهج مؤسساتي راسخ.

وأكد وزير الإعلام أن هذا التقدم تكريم معنوي لجرحى وشهداء الثورة السورية من الإعلاميين الذين ضحوا من أجل حرية سوريا، مشيداً بجهود العاملين في وزارة الإعلام والجهات التابعة لها وجميع الصحفيين والإعلاميين السوريين داخل سوريا وخارجها.