إعادة تأهيل خط نقل الفوسفات من المناجم بريف حمص إلى مرفأ طرطوس

طرطوس-سانا

أعلن معاون مدير فرع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في محافظة طرطوس نضال عبد القادر أن لدى المؤسسة خطة شاملة لإعادة تأهيل وتطوير قطاع السكك الحديدية، ومن ضمنها خط نقل الفوسفات من المناجم بريف حمص إلى مرفأ طرطوس.

وأشار عبد القادر في تصريح لمراسل اليوم الأربعاء، إلى أن فرع المؤسسة يعمل حالياً على إعادة تأهيل الخط الحديدي الواصل بين مرفأ طرطوس عبر محطة طرطوس إلى محطة تلكلخ وهو شريان رئيسي يربط المرفأ بمدن الداخل السوري، مبيناً أن الهدف من الصيانة هو رفع كفاءة النقل عبر الخطوط الحديدية ورفع نسبة الأمان.

وأكد عبد القادر أن عمليات النقل عبر السكك الحديدية بدأت في شهر نيسان من العام الماضي حيث تم نقل الفيول من مصفاة بانياس باتجاه محطات الزارة في حماة والرضوانية في حلب، وبالتوازي مع هذا بدأت عمليات نقل القمح من مرفأ طرطوس إلى صوامع الناصرية وسليمة بدمشق إضافة إلى صوامع شنشار والبريد في حمص وصوامع كفربو في حماة.

ولفت عبد القادر إلى أن الكوادر الفنية في فرع المؤسسة بطرطوس، تواصل عمليات تأهيل وتجهيز عدد من السكك المتضررة والمتهالكة التي تعرضت للإهمال خلال فترة النظام البائد، وذلك ضمن خطة المؤسسة لتطوير قطاع السكك الحديدية.

بدوره أشار رئيس شعبة الخطوط المهندس محمود أحمد في تصريح مماثل، إلى أن أعمال إعادة تأهيل وصيانة الخط الواصل بين مرفأ طرطوس عبر محطة طرطوس إلى محطة تلكلخ بقسميه العلوي والسفلي، مدتها ثلاثة أشهر وتتم بأبسط الإمكانيات المتوافرة والمتاحة حالياً لدى فرع المؤسسة.

وبيّن أحمد أن أعمال التأهيل والصيانة تتضمن استبدال المقاطع المتضررة من الخط الحديدي وإعادة تأهيل البنية التحتية من استبدال العوارض الخشبية المهترئة على مداخل ومخارج المحطات لرفع الجاهزية الفنية ورفع الطاقة التمريرية للخط الحديدي وزيادة سرعة القطارات بشكل آمن.

وكانت كوادر فرع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في طرطوس، باشرت في الـ 24 من الشهر الجاري أعمال إعادة تأهيل الخط السككي الواصل بين مرفأ طرطوس ومحطة تلكلخ، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للمسار وضمان جاهزيته الفنية الكاملة.