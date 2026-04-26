الوزيرة قبوات تبحث مع “قطر الخيرية” سبل التعاون في كفالة الأيتام ورعايتهم

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الخيرية نواف الحمادي والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في مجال الحماية الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بكفالة الأيتام ورعايتهم.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم الأحد استعراض تجربة الجمعية، واستعدادها الكامل لدعم برامج عمل مشتركة مع الوزارة، انطلاقاً من خبرتها الطويلة في رعاية الأيتام وكفالتهم.

وناقش الجانبان أبرز التحديات القائمة في مجال رعاية الأيتام، وفي مقدّمتها ضعف قواعد البيانات وضرورة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

واتفقا على ضرورة تنظيم مؤتمر وطني للأيتام يوحد الجهود ويعزز الشفافية في توزيع الدعم، إلى جانب إطلاق منصة متخصصة تيسر عمل المنظمات والهيئات المعنية برعاية الأيتام وكفالتهم وتعزز التنسيق فيما بينها.

وكانت مؤسسة قطر الخيرية نفذت العديد من المشاريع الإنسانية في سوريا خلال الفترة الماضية، منها الشراكة مع وزارة الصحة في تشرين الثاني الماضي لإطلاق حملة قثطرة قلب الأطفال في مشفى أمراض وجراحة القلب في دمر بدمشق، وافتتاح مسجد حذيفة بن اليمان في بلدة حمورية بريف دمشق في آذار الماضي بالتعاون مع وزارة الأوقاف السورية بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وتأهيله.