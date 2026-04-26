قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، على طريق كسارات على أطراف بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت على الطريق ونصبت حاجزاً، وقامت بتفتيش الكسّارات تفتيشاً دقيقاً، فيما لم ترد حتى الآن أي أنباء عن تسجيل حالات اعتقال.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أمس توغلاً مماثلاً في المنطقة نفسها، في سياق مواصلة انتهاكاتها في الجنوب السوري.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل، والاعتداء على المواطنين وتنفيذ المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي في مناطق عدة جنوب البلاد.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.