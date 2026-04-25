وزير العدل: أولى محاكمات أزلام النظام البائد ستكون حول أحداث درعا

أعلن وزير العدل مظهر الويس أن أولى محاكمات أزلام النظام البائد ستكون حول أحداث درعا.

وقال وزير العدل في تدوينة عبر منصة ” إكس” اليوم السبت: “أولى المحاكمات لأزلام النظام البائد ستكون حول أحداث درعا، فهي ليست مجرد محاكمات عادية، بل جزء من مسار كشف الحقيقة وتخليد الذكرى”.

وأضاف: “كما كانت البداية من درعا، مهد الثورة، فإن العدل يقتضي أن تكون منها انطلاقة المسار القضائي المختص بالعدالة الانتقالية”.

وفي السياق قالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبر قناتها على تلغرام تُعقد غداً، جلسة المحاكمة العلنية للمجرم عاطف نجيب في القصر العدلي بدمشق، في خطوة تندرج ضمن مسار العدالة والمساءلة.

ولفتت الهيئة هذه المحاكمة تأتي في إطار العمل على معالجة ملفات الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وفق الأصول القانونية، وبما يضمن تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.

وأكدت الهيئة أن هذه المرحلة تمثل جزءاً من مسار مستمر قائم على المحاسبة وكشف الحقيقة، ضمن إطار مؤسسي وقانوني واضح.

وكان وزير العدل مظهر الويس أعلن أمس، عن انطلاق المحاكمات العلنية لأزلام النظام البائد ومجرميه هذا الأسبوع في قاعة محكمة الجنايات في دمشق بعد استكمال تجهيزها، وإنهاء الإجراءات القضائية، وذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية، وبما يكفل إحقاق الحق وترسيخ سيادة القانون.