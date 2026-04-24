اجتماع لبحث إطلاق مشروع “عزيمة” لتعزيز دعم المربين وتمكين المشاريع الصغيرة بريف دمشق

دمشق-سانا

بحثت مديرية زراعة دمشق وريفها، برئاسة المهندس زيد أبو عساف، مع ممثلي منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ومعهد التعاون الجامعي الإيطالي (ICU)، في مبنى المديرية بدمشق، الإجراءات التنفيذية لإطلاق مشروع “عزيمة” الهادف إلى دعم المربين وتعزيز البنية التحتية الزراعية والبيطرية في ريف دمشق.

وأوضحت المديرية اليوم الجمعة، أن خطة العمل تتضمن إعادة تأهيل الوحدات الإرشادية الزراعية في بلدتي العتيبة وبالا، وتفعيل وحدات التصنيع الغذائي في قطنا وعرنة وبيت جن، بالتوازي مع دعم المراكز البيطرية في حران العواميد ودوما، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين ورفع كفاءة الإنتاج.

ويتضمن المشروع توزيع رؤوس من الأغنام الحوامل على 200 مستفيد، مرفقة بمخصصات علفية وبرامج تدريبية مكثفة في مجالات التربية والإدارة الصحية للقطعان، إضافة إلى تنفيذ برنامج لتمكين 100 سيدة ريفية عبر تزويدهن بمهارات إدارة المشاريع الصغيرة والمعدات اللازمة لبدء مشاريعهن الإنتاجية.

ويأتي مشروع “عزيمة” ضمن الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لدعم القطاع الزراعي في ريف دمشق، وإعادة تأهيل بنيته التحتية، بما يعزز التنمية المحلية ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي.

ومعهد التعاون الجامعي الإيطالي (ICU) منظمة غير حكومية، تأسست عام 1966، وتعمل على تنفيذ مشاريع التعاون الإنمائي في الدول النامية، والتركيز على التعليم، والتدريب المهني، والصحة، والتنمية الريفية، وتعزيز دور المرأة.