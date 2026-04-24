السكاف: اقتياد أمجد يوسف للقضاء يؤكد مضي الدولة في استعادة الحقوق وترسيخ العدالة

دمشق-سانا

شدد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف أن إلقاء القبض على المجرم أمجد يوسف واقتياده إلى القضاء يؤكد أن الدولة السورية ماضية في محاسبة كل من تورّط في ارتكاب جرائم ضد السوريين، وفي استعادة الحقوق وترسيخ العدالة.

وقال السكاف في تدوينة عبر منصة “إكس”: نستيقظ اليوم على خبرٍ شافٍ في مسار العدالة، مع استمرار محاسبة كل من تورّط في جرائم بحق السوريين، وآخرها سوق المدعو أمجد يوسف إلى القضاء.

وأضاف: إن ما يجري يؤكد أن الدولة ماضية في استعادة الحقوق، وترسيخ العدالة، وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وأعرب الوزير عن التقدير لجهود أبطال وزارة الداخلية، التي تعيد الطمأنينة للناس، وتؤكد أن سوريا التي يتم بناؤها تقوم على الإنصاف وصون الكرامة، وإغلاق صفحات الألم بالحق لا بالنسيان.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم إلقاء القبض على أمجد يوسف؛ المتهم الرئيسي بتنفيذ مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013 والتي راح ضحيتها عشرات الأبرياء، ووثّقتها لاحقاً تحقيقات دولية أثارت صدمة واسعة بسبب وحشيتها.

وارتكبت مجزرة التضامن في الـ 16 من نيسان 2013 في حي التضامن جنوب دمشق، في ذروة الحملة الأمنية التي شنّها النظام البائد ضد المناطق التي خرجت عن سيطرته، ووفق توثيقات محلية وحقوقية، جرى اعتقال مدنيين عُزّل، وتعصيب أعينهم، وتقييد أيديهم قبل اقتيادهم إلى موقع إعدام جماعي.