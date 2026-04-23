انطلاق أعمال صيانة طريق (دمشق – حلب) لتحسين واقع البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية

دمشق-سانا

بدأت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل اليوم الخميس، تنفيذ أعمال صيانة شاملة على طريق (دمشق – حلب) الدولي، أحد أهم المحاور الحيوية في سوريا، لتحسين واقع البنية التحتية، وتعزيز السلامة المرورية.

تنفيذ مرحلي لتفادي إغلاق الطريق

وأوضح المكتب الإعلامي في المؤسسة، في تصريح لمراسلة سانا، أن الأعمال تشمل إعادة تأهيل المقاطع المتضررة، بهدف الحفاظ على استمرارية الحركة المرورية، ضمن خطة المؤسسة لإعادة تأهيل شبكة الطرق الرئيسية، بما يسهم في تسهيل حركة النقل بين المحافظات والتقليل من الحوادث.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الورشات الفنية باشرت بالأعمال التحضيرية، مع اتخاذ كل الإجراءات المرورية اللازمة لضمان انسيابية السير، داعياً السائقين إلى الالتزام بالإرشادات واللافتات التحذيرية خلال فترة التنفيذ.

وأكد المكتب الإعلامي أن أعمال الصيانة على هذا الطريق تكتسب أهمية كبيرة، لما لها من دور مباشر في تحسين السلامة المرورية، والحد من الحوادث، عبر معالجة الأضرار والتشققات في الطريق، كما تسهم هذه الأعمال في تعزيز انسيابية الحركة بين المحافظات، باعتبار الطريق أحد أهم الشرايين الحيوية في سوريا، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على حركة التنقل، ويخفف من الازدحام.

دعم الاقتصاد وتسهيل حركة النقل

وتبرز أهمية الطريق بحسب المكتب الإعلامي في دعم النشاط الاقتصادي، من خلال تسهيل نقل البضائع وتسريع حركة التجارة الداخلية، وخفض تكاليف النقل، مشيراً إلى أن أعمال التأهيل تسهم في إطالة عمر البنية التحتية، وتقليل الحاجة إلى صيانات متكررة مستقبلاً، ما يعزز كفاءة شبكة الطرق بشكل عام وتحسينها وتطويرها.

وكان فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في محافظة إدلب باشر يوم الثلاثاء الماضي، تنفيذ مشروع الصيانة الإسعافية على أوتوسترادي M4 وM5، في مقاطع تمتد من سراقب إلى أريحا وصولاً إلى اللاذقية، ومن حلب عبر سراقب ومعرة النعمان باتجاه حماة.

ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الرامية إلى تحسين واقع الطرقات الحيوية وتسهيل حركة النقل بين المدن، نظراً للأهمية الاستراتيجية لمحوري M4 وM5 اللذين يشكلان شرياناً رئيسياً يربط شمال سوريا بجنوبها وغربها.