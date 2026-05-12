مرفأ طرطوس يستقبل باخرتين محمّلتين بـ32 ألف رأس من المواشي ضمن حركة الترانزيت إلى الأردن

طرطوس-سانا

وصلت إلى مرفأ طرطوس اليوم الثلاثاء باخرتان ترانزيت قادمتان من رومانيا تحملان نحو 32 ألف رأس من الأغنام والعجول، سيتم نقلهم براً إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وتحمل الباخرة الأولى 500 عجل و15 ألف رأس من ذكور الأغنام، فيما تنقل الثانية 16 ألف رأس من ذكور الأغنام.

وأوضح رئيس دائرة الصحة والإنتاج الحيواني في مديرية زراعة طرطوس مهند قدور أن الشحنة جرى تفريغها بإشراف هيئة المنافذ العامة والجمارك والزراعة وإدارة المرفأ، مع إجراء الفحوص الصحية والبيطرية اللازمة للتأكد من خلو الحيوانات من أي أمراض، قبل السماح بتحميلها على الشاحنات، ومتابعة نقلها إلى الأردن براً عبر الترانزيت.

من جهته، أكد أمين جمارك المرفأ رياض جودي أن وصول الباخرتين يعكس تنامي حركة الترانزيت عبر المرفأ، وثقة الشركات الإقليمية به كمركز لوجستي محوري، مشيراً إلى أن هذا النشاط يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتنشيط الحركة التجارية وخلق فرص عمل، في ظل ازدياد جاهزية المرفأ وقدرته على استقبال السفن الكبيرة والبضائع المتنوعة.

ويشهد مرفأ طرطوس نشاطاً تجارياً متزايداً بفضل جاهزيته الفنية واللوجستية، ما جعله وجهة موثوقة لاستقبال السفن الكبيرة والبضائع المتنوعة.

وكان المرفأ استقبل في الـ 27 من تشرين الأول الماضي شحنة من العجول الحية قادمة من البرازيل ومتجهة إلى العراق، ضمن حركة العبور “الترانزيت” عبر الأراضي السورية.