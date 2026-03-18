وزير الأوقاف: نجدد العهد لبناء سوريا الجديدة في ذكرى انطلاقة الثورة

دمشق-سانا

أكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أن تضحيات الشهداء كان لها الأثر الكبير فيما تحقق من صمود وإنجاز، وفي الوصول إلى هذه المرحلة من تاريخ سوريا.

وقال الوزير شكري في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” اليوم الأربعاء: “في الذكرى الخامسة عشرة لانطلاقة الثورة السورية المباركة، نترحم على الشهداء ونستحضر البدايات الأولى لهذه الثورة، والتي كان من أعظم شعاراتها “ما لنا غيرك يا الله”، ونستعيد ما قدّمه أبناء سوريا من تضحيات عظيمة طلباً للحرية والكرامة”.

وأضاف: “في هذه الذكرى نجدّد العهد على مواصلة المسير، وتحمل المسؤولية، والعمل بإخلاص وعزيمة من أجل بناء سوريا الجديدة، سوريا التي تليق بتضحيات أبنائها، وتقوم على قيم العدل والرحمة والكرامة”.

وسأل الوزير شكري الله تعالى أن يبارك في هذه المرحلة، وأن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظ سوريا وأهلها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

ويحيي السوريون اليوم الأربعاء الثامن عشر من آذار الذكرى الخامسة عشرة لانطلاقة الثورة السورية ضد النظام البائد للمطالبة بالحرية والإصلاح، وإنهاء عقود من الظلم والاستبداد، وهو ما تحقق في يوم التحرير في الثامن من كانون الأول 2024.