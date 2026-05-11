الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء ربيعية في أغلب المناطق

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3-5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق باستثناء المناطق الساحلية، حيث تبقى أعلى من معدلاتها بنحو 1-3 درجات مئوية.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو، نهار اليوم الإثنين، يكون ربيعياً حاراً نسبياً مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، ويكون خلال الليل لطيفاً ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية على الأجزاء الغربية من البلاد، معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 60 كم/سا على المناطق الجنوبية والوسطى، بينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الأجزاء الشرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً في المناطق الشرقية لتتجاوز 45 كم/سا، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: