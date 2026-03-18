مديرية حماية المستهلك تضبط 50 كيلوغراماً من نتر الفروج المخالف بريف دمشق

دمشق-سانا

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، كمية 50 كغ من نتر الفروج المخالف، خلال جولة رقابية في أحد الفعاليات.

وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نظام السوادي في تصريح لـ مراسل سانا اليوم الأربعاء، أن الدورية خلال جولاتها المنتظمة في الأسواق، دخلت إلى أحد المحال ولاحظت وجود كمية من نتر الفروج تضم أجزاء غير صالحة للاستهلاك كالمؤخرات والجلد.

وأشار السوادي إلى أنه بعد وزن الكمية تبين أنها تبلغ نحو 50 كيلوغراماً، وكانت معدة للاستخدام في صناعة بعض المأكولات مثل الصفيحة أو الكباب، حيث تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف ومصادرة الكمية أصولاً.

وأكد السوادي استمرار الدوريات في تكثيف رقابتها على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن سلامة المواد الغذائية المطروحة وحماية المستهلكين.

ونظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق 1504 ضبوط تموينية منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى أمس الثلاثاء، بحق عدد من الفعاليات التجارية المخالفة في أسواق المحافظة، وذلك خلال جولات رقابية مكثفة هدفت إلى ضبط المخالفات المتعلقة بالأسعار وصلاحية المواد والاشتراطات الصحية.