السورية للبريد: نجاح تنفيذ عملية الربط الشبكي وإيصال الخدمات البريدية إلى محافظة الرقة

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد نجاح تنفيذ عملية الربط الشبكي، وإيصال الخدمات البريدية إلى مديرية بريد محافظة الرقة، بما يعزز حضورها كمزوّد خدمي أساسي للمواطنين، وذلك انطلاقاً من حرص المؤسسة الدائم على إيصال خدماتها إلى المواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضحت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار سعي المؤسسة إلى التخفيف عن المواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية من مكان واحد، عبر تطوير البنية التقنية وتوسيع نطاق الخدمة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأهالي.

وأكدت المؤسسة استمرارها في العمل على تحسين جودة خدماتها وتوسيع انتشارها، انطلاقاً من دورها الخدمي ومسؤوليتها في خدمة المواطنين.

وافتتحت المؤسسة السورية للبريد، في الـ 4 من شهر آذار الماضي، مديرية بريد الحسكة، لتكون أول مديرية خدمية تباشر أعمالها في المحافظة، وذلك في إطار خطة المؤسسة لتعزيز انتشارها وتوسيع خدماتها لتشمل مختلف المناطق.