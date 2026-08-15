محافظة ريف دمشق: إجراءات إعادة الموظفين المفصولين بسبب مشاركتهم بالثورة تبدأ ‏الإثنين القادم ‏

مفصولين ريف دمشق محافظة ريف دمشق: إجراءات إعادة الموظفين المفصولين بسبب مشاركتهم بالثورة تبدأ ‏الإثنين القادم ‏

ريف دمشق-سانا

أعلنت محافظة ريف دمشق ، البدء بإجراءات إعادة الموظفين المفصولين بسبب ‏مشاركتهم في الثورة السورية، ومعالجة أوضاعهم الوظيفية واستكمال إجراءات عودتهم ‏إلى العمل، اعتباراً من يوم الإثنين القادم .‏

وذكرت المحافظة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن الإجراءات تشمل تقديم مجموعة ‏من الوثائق المطلوبة، من بينها:‏

‏- صورة عن الهوية الشخصية
‏- ورقة صحية
‏- ورقة غير محكوم
‏- بيان عائلي
‏- 3 صور شخصية
‏ – أحدث شهادة علمية مصدقة بختم حي

وأكدت المحافظة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود معالجة ملفات الموظفين المفصولين ‏خلال سنوات الثورة السورية، واستكمال إجراءات إعادة إدماجهم في المؤسسات وفق ‏الآليات والضوابط المعتمدة.‏

يذكر أن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، أعلن في 5 من الشهر الجاري، ‏إعادة العاملين المفصولين ‏بسبب مشاركتهم في الثورة السورية إلى وظائفهم، بعد أن ‌‏استوفوا إجراءات التقييم والمقابلات، بما يعكس التزام الوزارة ‏بإنصاف العاملين، وتعزيز ‏الاستقرار الوظيفي في الجهات ‏التابعة لها.‏

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