محافظة ريف دمشق: إجراءات إعادة الموظفين المفصولين بسبب مشاركتهم بالثورة تبدأ ‏الإثنين القادم ‏

ريف دمشق-سانا
أعلنت محافظة ريف دمشق ، البدء بإجراءات إعادة الموظفين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، ومعالجة أوضاعهم الوظيفية واستكمال إجراءات عودتهم إلى العمل، اعتباراً من يوم الإثنين القادم .
وذكرت المحافظة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن الإجراءات تشمل تقديم مجموعة من الوثائق المطلوبة، من بينها:
- صورة عن الهوية الشخصية
- ورقة صحية
- ورقة غير محكوم
- بيان عائلي
- 3 صور شخصية
– أحدث شهادة علمية مصدقة بختم حي
وأكدت المحافظة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود معالجة ملفات الموظفين المفصولين خلال سنوات الثورة السورية، واستكمال إجراءات إعادة إدماجهم في المؤسسات وفق الآليات والضوابط المعتمدة.
يذكر أن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، أعلن في 5 من الشهر الجاري، إعادة العاملين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية إلى وظائفهم، بعد أن استوفوا إجراءات التقييم والمقابلات، بما يعكس التزام الوزارة بإنصاف العاملين، وتعزيز الاستقرار الوظيفي في الجهات التابعة لها.