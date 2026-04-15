مدير الإدارة القنصلية لـ سانا: ميزات عدة للمكتب القنصلي في إدلب

دمشق-سانا

قال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، محمد يعقوب العمر: إن المكتب القنصلي في إدلب الذي افتتح اليوم الأربعاء، يمثل محطة مفصلية في تطوير العمل القنصلي، لكونه الأول في تاريخ المحافظة، وسيقدم خدماته لما يقارب ثلاثة ملايين من سكان محافظة إدلب.

وأضاف العمر في تصريحات لـ سانا: إنه تم اختيار موقع المكتب في مركز المدينة وبالقرب من محطات النقل لتسهيل وصول القادمين من خارج المحافظة، مع مراعاة القرب من المؤسسات الحيوية، لضمان سرعة استكمال وتصديق الوثائق، كما تم تخصيص ممر خاص لذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات.

وأشار العمر إلى أن المكتب القنصلي يوفر خدمة التصديق على الوثائق المعدة للاستخدام الخارجي أو الصادرة من الخارج والمراد استخدامها في الداخل، ضمن بيئة عمل حديثة تعتمد نظاماً إلكترونياً متطوراً مرتبطاً بشكل كامل بالإدارة المركزية في دمشق، في إطار سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الأداء.

ولفت مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين إلى أنه “تم تصميم المكتب بهوية مؤسسية تليق بأهلنا في محافظة إدلب، مع توزيع مدروس للنوافذ داخل الصالة لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب تخصيص قناة مباشرة للشكاوى والمقترحات عبر رمز QR، بما يعزز الشفافية ويتيح متابعة الملاحظات ومعالجتها وفق الأطر التنظيمية والقانونية”.

وفي هذا الإطار، أشار العمر إلى أن “المكاتب القنصلية في الداخل شهدت نشاطاً مكثفاً، حيث تم تصديق قرابة 3 ملايين وثيقة خلال عام 2025، بينما سجل الربع الأول من عام 2026 إنجاز ما يصل إلى 700 ألف معاملة”.

وحول خطط التوسع القادمة، كشف مدير الإدارة القنصلية أنه سيفتتح قريباً أول مكتب قنصلي في محافظة دير الزور، إلى جانب “العمل على اختيار مواقع لتجهيز مكاتب جديدة في كل من الرقة والحسكة، فضلاً عن اختيار مواقع جديدة لمكاتب في اللاذقية ودرعا وحماة، حيث سيبدأ العمل فيها خلال الفترة القادمة”.

كما ذكر العمر أنه “في إطار التوسّع وتسهيل الوصول إلى أهلنا المغتربين، نعمل على افتتاح قنصليات عامة في كل من جدة وغازي عنتاب وطرابلس، بعد أن شارفت الأعمال والتجهيزات فيها على الانتهاء، على أن توضع في خدمة المواطنين فور استكمال جاهزيتها”.

ونوه في هذا السياق بأن الخدمات القنصلية خارج سوريا شهدت تحسينات كبيرة، حيث تم افتتاح قنصلية في ولاية بون الألمانية بهدف تسهيل وصول الخدمات إلى عدد كبير من أبناء الجالية السورية، كما أُجريت تحسينات على الخدمات المقدمة في سفارات سوريا ببرلين وبيروت وبروكسل، إضافة إلى القنصلية السورية في إسطنبول.