إصابة طفلين بجروح جراء انفجار قنبلة من مخلفات النظام البائد في بلدة المسيكة بريف درعا

درعا-سانا

أُصيب طفلان بجروح متفاوتة الخطورة اليوم الأربعاء، جراء انفجار قنبلة من مخلفات النظام البائد في بلدة المسيكة بمنطقة اللجاة في الريف الشرقي لمحافظة درعا، حيث أسعفا إلى مشفى إزرع الوطني لتلقي العلاج.

وأوضح مدير مشفى إزرع الوطني الدكتور محمود الزعبي في تصريح لمراسل سانا، أن المصابين هما طفل بعمر نحو ست سنوات، وطفلة تبلغ من العمر نحو 12 عاماً وصلا إلى المشفى وهما يعانيان من إصابات ناتجة عن الانفجار، حيث تبين أن أحدهما تعرض لبتر في أصابع اليد، فيما أصيبت الحالة الثانية بأذية عينية استدعت تحويلها إلى مشفى درعا الوطني في مدينة درعا لإجراء فحوصات وصور دقيقة للعين.

وبين الزعبي أن الكوادر الطبية في مشفى إزرع الوطني قدمت الإسعافات الأولية للمصابين فور وصولهما قبل اتخاذ قرار تحويل إحدى الحالات إلى اختصاص العينية لمتابعة وضعها الصحي بشكل أدق واستكمال العلاج اللازم.

وكان طفل توفي أواخر الشهر الماضي في بلدة صيدا بريف محافظة درعا الشرقي، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب خلال قيامه بحرق الأعشاب في أرض منزله، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة أودت بحياته.

ويعمل الجيش العربي السوري على إزالة الألغام والذخائر التي خلفها النظام البائد، وتمكنت وحدات الهندسة منذ مطلع العام الجاري وحتى شهر نيسان من تفكيك وإتلاف أكثر من 110 آلاف جسم متفجر في مختلف المحافظات، شملت ألغاماً وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة.