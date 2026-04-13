البطريرك يوحنا العاشر يترأس قداس “الباعوث” في الكاتدرائية المريمية بدمشق

دمشق-سانا

أقيم قداسٌ بمناسبة إثنين الفصح المجيد “الباعوث” صباح اليوم في الكاتدرائية المريمية للروم الأرثوذكس في دمشق.

وترأس القداس صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وعاونه كل من الوكيل البطريركي المطران رومانوس الحناة، والمطران موسى الخوري، والمطران يوحنا بطش، والمطران أرسانيوس دحدل، ولفيف من الكهنة والشمامسة، وقام بخدمة القداس كورال الكنارة.

ودعا غبطة البطريرك بالصحة والخير والتوفيق للجميع، وأن يعم السلام والأمان أرجاء الوطن.

وكانت الطوائف المسيحية في سوريا، التي تتبع التقويم الشرقي، احتفلت أمس بعيد الفصح المجيد، وذلك بإقامة الصلوات والقداديس في الكنائس بدمشق والمحافظات.