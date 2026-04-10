ضبط وإتلاف 150 كغ من مادة الفروج المخالف في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق أمس الخميس، 150 كيلوغرام من مادة الفروج غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء في المديرية عبد الله درباس، في تصريح لـ سانا، أن دوريات التموين عثرت على هذه الكمية داخل أحد محلات بيع الفروج، مجمدة وموضوعة في البرادات بهدف بيعها على أنها كباب دجاج ممتاز.

وأشار إلى أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف، مع إتلاف كامل الكمية أصولاً بحضور اللجنة المختصة، مشدداً على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بمواد غذائية مغشوشة.

وكانت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق، ضبطت في الثالث من شهر نيسان الجاري، 100 كيلوغرام من مادة كباب الفروج الجاهز والمشوي، غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية المعتمدة.