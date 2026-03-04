حماية المستهلك في سلمية بريف حماة تشدد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع المخالفات

حماة-سانا

نفذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة اليوم الأربعاء، جولة رقابية على عدد من الأسواق والمحلات التجارية في مدينة سلمية، والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية عبد الناصر سيلو في تصريح لـ سانا أن الجولة الرقابية شملت محلات الخضار والفواكه، واللحوم البيضاء والحمراء، مبيناً أنه تم التدقيق على مدى التزام البائعين بالأسعار، وحيازة فواتير نظامية للمواد.

ولفت إلى أنه تم تنظيم عدد من الضبوط التموينية بحق المخالفين، إضافة إلى توجيه الملاحظات للتجار وأصحاب محلات الجملة، ونصف الجملة، والمفرق بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وبالعملتين القديمة والجديدة، مشيراً إلى استعداد المديرية لمعالجة أي مشكلة تواجه البائعين، والمستهلكين.

وأكد عدد من المواطنين ضرورة استمرارية هذه الجولات لمنع الغش والتلاعب بالمواد، وزيادة الأسعار، ولاسيما في شهر رمضان، بالتزامن مع ارتفاع استهلاك الكثير من المواد الغذائية خلال هذا الشهر.

يشار إلى أنه شارك بالحملة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة حازم السرماني.

وتكثف دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة عدة جولات رقابية على الأسواق والمحلات التجارية، بمختلف مناطق المحافظة.