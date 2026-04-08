لجنة المرأة في اتحاد نقابات العمال بدير الزور تنظم ندوة حول قضايا الأحوال الشخصية

دير الزور-سانا

نظمت لجنة المرأة في اتحاد نقابات العمال بدير الزور بالتعاون مع الاتحاد والقاضي الشرعي الاول بالمحافظة، اليوم الأربعاء، ندوة حوارية حول قضايا الأحوال الشخصية، تناولت مسائل الزواج، والطلاق، والحضانة، والعنف الأسري، في إطار جهود نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي.

وركزت الندوة التي عقدت في صالة الاتحاد على ضوابط الزواج الشرعية والتوثيق الرسمي، مع تسليط الضوء على إشكالية زواج القاصرات، كما تناولت آثار الطلاق على الأسرة، وسبل الحد من الطلاق التعسفي، كما تضمنت محوراً حول حضانة الأطفال بين النص القانوني والتطبيق الفعلي، بالإضافة إلى مناقشة آليات الحماية ودور القانون في مواجهة العنف الأسري.

وأكد القاضي الشرعي الأول بدير الزور محمد صبحي المحمد، الذي أدار الندوة أهمية المحاور المطروحة، وخاصة توضيح الأحكام الشرعية والقانونية، في قضايا الأحوال الشخصية، والمساهمة في تقليل النزاعات الأسرية، وتعزيز حماية الأسرة والأطفال من خلال فهم الحقوق والواجبات القانونية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود مؤسسات المجتمع المحلي لتعزيز الوعي القانوني، وتمكين المواطنين من التعامل مع قضاياهم بشكل أفضل وفق القوانين الناظمة.

