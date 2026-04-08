الطيران المدني: حل 88 شكوى من أصل 122 منذ إطلاق منصة الشكاوى

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أنها عالجت 88 شكوى من أصل 122 في المطارات السورية، منذ إطلاق منصة الشكاوى في الـ 25 من كانون الثاني الماضي حتى الـ 31 من آذار 2026.

وبينت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة عبر المنصة بلغ 122 شكوى، جرى حل 88 شكوى منها بشكل كامل، في حين لا تزال 32 شكوى قيد المعالجة من قبل اللجان المختصة، بينما جرى رفض اثنتين لعدم استيفائهما المعايير المطلوبة.

وحول تصنيف الشكاوى التي جرى حلها، أوضح التقرير أنّها توزعت بين 27 شكوى تتعلق بالجانب الخدمي، و24 شكوى حول سلوك الموظفين، إضافة إلى 37 شكوى أخرى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي لتعزيز الشفافية وتطوير جودة الخدمات المقدمة في المطارات السورية، من خلال تأمين قناة اتصال مباشرة مع المسافرين تضمن معالجة ملاحظاتهم وتحسين الأداء التشغيلي والخدمي بما يتماشى مع التطلعات العامة.