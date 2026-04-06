منظمة العدالة من أجل الحياة تنظم مؤتمراً لدعم إصلاح المؤسسات في دير الزور

دير الزور-سانا

نظمت منظمة العدالة من أجل الحياة في دير الزور بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرية التعاون الدولي اليوم الإثنين، مؤتمراً بعنوان “دعم إصلاح المؤسسات” بهدف دعم الجهود الرامية لتطوير وتحسين أداء المؤسسات، بما يتوافق مع متطلبات التنمية والإصلاح في المحافظة.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور مهند الحنيدي، أن المؤتمر يعد جزءاً من الجهود المستمرة لتقوية المؤسسات الرسمية والخاصة في دير الزور، وذلك عبر تبني خطط إصلاحية تضمن رفع كفاءتها وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين، مؤكداً التزام المديرية مع جميع الشركاء لتوفير بيئة مؤسسية متطورة تحقق التنمية الشاملة.

من جانبه، أكد منسق منظمة العدالة من أجل الحياة قاسم السلوم، أنه تم تنظيم المؤتمر بهدف تعزيز قدرة المؤسسات المحلية على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالتعاون بين الجهات المختلفة.

حضر المؤتمر ممثلون عن وزارات التربية والصحة والطاقة ومديرية الشؤون السياسية، وعدد من الجمعيات والمنظمات الدولية والمحلية الفاعلة في المحافظة.

يذكر أن المؤتمر يستمر حتى الثامن من الشهر الجاري، بهدف استثمار الخبرات والجهود في تحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر.

