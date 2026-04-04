تعليق العبور مؤقتاً عبر منفذ جديدة يابوس بعد تهديد إسرائيلي بقصف معبر المصنع اللبناني

دمشق-سانا

أكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان مخصص حصراً لعبور المدنيين، ولا يُستخدم لأي أغراض عسكرية، ولا وجود لأي مجموعات مسلحة أو ميليشيات، مشددة على أنها لا تسمح باستخدامه لأي نشاط خارج الأطر المدنية والقانونية.

وقال مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش في تصريح اليوم السبت: “في ضوء التنبيه المتداول، وحرصاً على سلامة المسافرين، سيتم إيقاف حركة العبور عبر المنفذ بشكل مؤقت إلى حين زوال أي مخاطر محتملة، على أن يتم الإعلان عن استئناف العمل فور التأكد من استقرار الوضع”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء اليوم السبت نيته استهدف الطريق الواصل إلى معبر المصنع على الحدود السورية – اللبنانية المقابل لمنفذ جديدة يابوس، بحجة أن ميليشيا حزب الله تستخدم المعبر لأغراض عسكرية.