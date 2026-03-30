قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شاباً في ريف القنيطرة الجنوبي

photo 2026 03 30 20 35 11 قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شاباً في ريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين شاباً في ريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أثناء رعيه المواشي في محيط قرية الأصبح.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

