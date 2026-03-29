السورية للمخابز تبدأ أعمال تأهيل مخبزين في دير الزور بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

دير الزور-سانا

بدأت المؤسسة السورية للمخابز في دير الزور بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بأعمال تأهيل مخبزين من أصل (4) في المدينة، بهدف رفع كفاءتهما وتوفير احتياجات المحافظة.

وأوضح مدير المؤسسة المهندس محمد الكتاب في تصريح لمراسل سانا، أن مراحل العمل لا تزال في بداياتها، حيث تتركز الجهود حالياً على ترميم المباني جزئياً كمرحلة أولى، على أن يتم في المرحلة الثانية تجهيز خطوط الإنتاج لاستكمال تأهيل الأفران، وذلك بهدف رفع كفاءتها وتحسين جودة الخبز وتوفير كميات أكبر تلبي احتياجات مناطق دير الزور المختلفة.

وأشار الكتاب إلى أنه سيتم تزويد الفرن الآلي بخطي إنتاج إضافيين، وترميم مبنى فرن الجاز بحي الجورة، وترميم خط الإنتاج ضمن الشروط والمواصفات القياسية المعتمدة.

وأكد الكتاب أن التعاون مع برنامج (UNDP) يعزز فرص نجاح العمل، ويضمن توفير خبز بجودة عالية وبكميات تلبي حاجات المواطنين، وأن المؤسسة ملتزمة بتحقيق هذا الهدف، من خلال استمرارية العمل وتحسين البنية التحتية للأفران رغم التحديات، لافتاً إلى أنه في المرحلة الأولى سيتم تشغيل فرن الجاز والفرن الآلي، وخلال مدة ١٥ يوماً من الكشف على المواقع الأخرى سيتم تسليم موقع فرن العشارة وموقع فرن صبيخان للمنظمة ليتم بدء العمل على تأهيلهما.

يذكر أنه مع عودة المزيد من العائلات المهجرة إلى المحافظة منذ التحرير ازداد الطلب على مادة الخبز، ما استدعى إعادة تأهيل الأفران المتضررة وتخفيف الضغط عن بقية الأفران.

فروع نقابة المحامين ترفد صندوق التنمية السوري بتبرعات مالية لدعم جهود التنمية
وزير الطوارئ: تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين تكريس لحق أسرهم في معرفة مصيرهم
لجنة الامتحانات الفرعية بدرعا تعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية
النائب العام في سوريا: تحريك دعوى الحق العام بحق مرتكبي انتهاكات ضد السوريين
ضبط كميات كبيرة من نتر الفروج غير صالحة للاستهلاك البشري في محل ‏لحوم بدمشق ‏
