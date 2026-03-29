وزارة الداخلية: إجراءات أمنية مكثفة لتأمين الكنائس في عيد الشعانين

دمشق-سانا

نفذت وحدات وزارة الداخلية إجراءات أمنية مكثفة لتأمين الكنائس ومحيطها، وذلك بمناسبة عيد الشعانين.

وذكرت وزارة الداخلية عبر منشور في قناتها على تلغرام أن الإجراءات شملت انتشاراً واسعاً للدوريات في محيط الكنائس، وإقامة نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة، إضافة إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية، ورفع الجاهزية لدى الوحدات المختصة، بما يضمن حماية دور العبادة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في اتخاذ كل التدابير التي من شأنها صون الأمن العام، وتوفير الأجواء الآمنة لجميع أبناء الوطن لممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية وطمأنينة.

وكانت الطوائف المسيحية في سوريا التي تتبع التقويم الغربي، احتفلت اليوم بأحد الشعانين، ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، حيث أقيمت بهذه المناسبة قداديس وصلوات ترأسها أصحاب الغبطة البطاركة والسادة المطارنة.

