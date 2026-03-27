الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية تحدد موعد الاختبار الكتابي للمتقدمين إلى مسابقتها

دمشق-سانا

حددت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد إجراء الاختبار الكتابي للمتقدمين إلى مسابقتها التي أطلقتها مؤخراً بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بهدف استقطاب كوادر مؤهلة لشغل عدد من الوظائف الإدارية والفنية والتخصصية.

وأوضحت الهيئة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الجمعة أن الاختبار سيجري يوم الثلاثاء الموافق 28 نيسان 2026 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك بصيغة اختبار تحرير مؤتمت، بما يعزز معايير الشفافية والدقة في تقييم المتقدمين.

وبيّنت الهيئة أن الاختبار يتضمن محورين رئيسيين، الأول محور عام مشترك يشمل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وقانون إحداث الهيئة رقم /33/ لعام 2021 إلى جانب أسئلة في الثقافة العامة، أما المحور الثاني، فيتضمن أسئلة تخصصية ترتبط بطبيعة كل وظيفة، بهدف قياس الكفاءات الفنية والمعرفية للمتسابقين.

وأكدت الهيئة أنه سيتم دعوة الناجحين في الاختبار الكتابي إلى مرحلة المقابلات الشفهية، على أن يُحدد موعدها لاحقاً، داعيةً المتقدمين إلى متابعة المواد والمراجع عبر قناتها الرسمية على تلغرام، للاستعداد الجيد للاختبار.

وأشارت إلى أن أسماء المقبولين للتقدم إلى المسابقة صدرت سابقاً عن وزارة التنمية الإدارية، لافتةً إلى إمكانية الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الروابط التالية:

وكانت وزارة التنمية الإدارية أعلنت بالتنسيق مع الهيئة عن هذه المسابقة في كانون الأول الماضي لتعيين عدد من حملة الاختصاصات البحثية الدقيقة والجامعية وفق شواغر محددة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية أُحدثت عام 2021 لتحل محل مركز القياس والتقويم، بهدف تقييم جودة التعليم، ووضع معايير للاعتراف بالشهادات الأجنبية، وتعزيز تنافسية التعليم العالي.