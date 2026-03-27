محافظ دير الزور يتفقد جسر الصالحية المتضرر ويؤكد استمرار إجراءات تأمين المدنيين

دير الزور-سانا

تفقد محافظُ دير الزور غسان السيد أحمد، برفقة مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث زياد العبود، جسرَ الصالحية في ريف البوكمال اليوم الجمعة، للاطلاع على أعمال تأمين المدنيين بعد تضرر الجسر نتيجة السيول الناجمة عن العواصف المطرية.

وتابع المحافظ الإجراءات المتخذة للتأكد من السلامة الإنشائية للجسر وضمان جاهزيته الخدمية خلال الأيام المقبلة، بما يتيح إعادة استخدامه فور استكمال أعمال التدعيم.

وقامت إدارة منطقة البوكمال، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، بتعزيز النقاط الضعيفة في الجسر لتأمين حركة المدنيين عليه بشكل مؤقت، وذلك بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء السيول.

وطالبت إدارة المنطقة الأهالي بتوخي الحيطة والحذر، مؤكدة أن الجسر غير سالك حالياً بسبب حجم الأضرار، وذلك التزاماً بإجراءات السلامة العامة وتفادياً لأي مخاطر محتملة.

وكانت الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها محافظة دير الزور قد تسببت في وقت سابق اليوم بانهيار جسر السويعية الترابي الواقع على أحد الوديان في ريف البوكمال.

وشهدت محافظة دير الزور خلال الأيام الماضية كغيرها من المناطق السورية في ظل المنخفضات الجوية المتتابعة أمطاراً غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أدت إلى تشكل سيول وانقطاع عدد من الطرقات، ما استدعى تدخل المديريات الخدمية لفتح الطرق وتأمين حركة المرور.