الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تطوير العمل الرقابي

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي اليوم الخميس، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبد الله الدردري، والوفد المرافق، آفاق تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير العمل الرقابي.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الهيئة، دعم الخطط الإستراتيجية للهيئة في مجال مكافحة الفساد وفق الممارسات الدولية، ولا سيما ما يتعلق بتطوير القطاع الإداري، وبرامج التحول الرقمي، وتعزيز البيئة الداعمة لعمل الهيئة عبر البرامج الإقليمية التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، باعتبارها ركائز أساسية للحوكمة الرشيدة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتطوير التعاون، بما يسهم في تعزيز جهود مكافحة الفساد ودعم بناء المؤسسات وتعزيز التنمية المستدامة.

وكان المدير العام لصندوق التنمية السوري صفوت رسلان بحث الشهر الجاري مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير ‏المكتب الإقليمي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، سبل تطوير آليات تمويل المشاريع التنموية، والعمل على إنشاء نموذج مالي موحّد وربط النماذج التشغيلية ضمن نظام متكامل يعزز الشفافية ويرفع كفاءة المتابعة.