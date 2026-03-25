إجراءات ميدانية عاجلة في الحسكة لمتابعة الأضرار الناجمة عن فيضان نهر الخابور

الحسكة-سانا

وصل فريق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث اليوم إلى مدينة الحسكة لمتابعة الأضرار الناجمة عن فيضان نهر الخابور، والبدء بتنفيذ إجراءات ميدانية عاجلة تهدف إلى الحد من ارتفاع منسوب المياه ومنع تكرار الفيضانات في الأحياء المتضررة.

وأوضح معاون وزير الطوارئ والكوارث منير مصطفى في تصريح نشرته مديرية إعلام الحسكة اليوم الأربعاء، أن الآليات باشرت العمل مباشرة في عدد من المواقع داخل المدينة، حيث يتم فتح مسارات لتصريف المياه وتخفيف الضغط عن مجرى النهر.

وأشار معاون الوزير في هذا الإطار إلى أن الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة تحسباً لأي هطولات مطرية محتملة خلال الساعات القادمة أو نهاية الأسبوع.

وبيّن مصطفى، أن الأعمال الجارية تشمل شفط المياه من المناطق المنخفضة، ورفع السواتر الترابية لحماية التجمعات السكنية، إضافة إلى تحويل مسار المياه في بعض النقاط لتخفيض منسوبها داخل نهر الخابور، مؤكداً أن فرق الطوارئ تنتقل بين عدة مواقع بالتوازي لمعالجة نقاط الضعف الأكثر خطورة.

كما أشار إلى أن الفرق ستتوجه إلى مواقع إضافية لفتح بعض السدّات أمام أقنية الري، بما يسهم في تخفيف الضغط عن مجرى النهر وتقليل احتمالات حدوث فيضانات جديدة، لافتاً إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى حماية الأهالي وتقليل حجم الأضرار قدر الإمكان.

وتشهد مدينة الحسكة ومحيطها منذ أيام ارتفاعاً في منسوب المياه نتيجة الأمطار الغزيرة، ما استدعى استجابة عاجلة من الجهات المعنية لضمان سلامة السكان ومعالجة آثار الفيضان.