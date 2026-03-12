افتتاح معرض الفنانة التشكيلية سحاب أبازيد في ثقافي درعا

درعا-سانا

افتُتح في المركز الثقافي العربي بمدينة درعا معرض للفنانة التشكيلية سحاب أبازيد، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الخط العربي والرسم والفن التشكيلي الذي تنظمه مديرية ثقافة درعا، بحضور عدد من المهتمين بالفنون البصرية والمشهد الثقافي المحلي.

ويضم المعرض نحو 26 لوحة فنية تنوعت موضوعاتها بين التراث والآثار والمناظر الطبيعية والوجوه والشخصيات المؤثرة في المجتمع، حيث استلهمت الفنانة أعمالها من تاريخ وتراث حوران، وعكست في العديد من اللوحات ملامح الحياة اليومية، وبساطة المجتمع المحلي في محافظة درعا.

التراث الحوراني والذاكرة البصرية في لوحات المعرض

كما خصصت الفنانة عدداً من الأعمال لتوثيق محطات من تاريخ الثورة السورية، بدءاً من انطلاقتها في الثامن عشر من آذار عام 2011، وصولاً إلى التحرير في الثامن من كانون الأول 2024، في محاولة لقراءة هذه المرحلة عبر التعبير التشكيلي.

وفي تصريح لسانا، أوضحت الفنانة سحاب أبازيد أن الهدف من إقامة المعرض الذي يستمر أسبوعاً، نشر ثقافة الفن والإبداع، وتعزيز حضور الفن التشكيلي في المجتمع، مشيرةً إلى أن الأعمال المعروضة تستلهم طبيعة وتراث حوران، وتعكس فرح الناس وتطلعاتهم من خلال لغة اللون والتشكيل.

وأضافت: إن بعض اللوحات المعروضة تعود إلى مراحل سابقة من تجربتها الفنية، فيما تعمل حالياً على إنجاز أعمال جديدة برؤية متجددة تسعى من خلالها إلى تطوير تجربتها، وتعزيز التواصل مع جمهور الفن.

من جهته، أكد مدير الثقافة في درعا سليمان الزعبي أن المعرض يسلط الضوء على رموز وشخصيات من المحافظة كان لها حضور في المشهد الثوري، مشيراً إلى أن المديرية تسعى إلى دعم مختلف أشكال الإبداع الثقافي والفني، وفتح فضاءات جديدة أمام الفنانين والأدباء.

وأعرب عدد من زوار المعرض عن إعجابهم بالأعمال المعروضة، داعين إلى تكثيف الفعاليات الفنية والثقافية التي تسهم في دعم الفنانين، وتعزيز الحركة التشكيلية في المحافظة.

يُذكر أن المعرض يأتي ضمن فعاليات “أيام الفن التشكيلي والخط العربي” التي تنظمها مديرية ثقافة درعا، بهدف تنشيط الحراك الفني، وإبراز تجارب الفنانين في المنطقة.