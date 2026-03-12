افتتاح معرض الفنانة التشكيلية سحاب أبازيد في ثقافي درعا

MG 2972 افتتاح معرض الفنانة التشكيلية سحاب أبازيد في ثقافي درعا

درعا-سانا

افتُتح في المركز الثقافي العربي بمدينة درعا معرض للفنانة التشكيلية سحاب أبازيد، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الخط العربي والرسم والفن التشكيلي الذي تنظمه مديرية ثقافة درعا، بحضور عدد من المهتمين بالفنون البصرية والمشهد الثقافي المحلي.

ويضم المعرض نحو 26 لوحة فنية تنوعت موضوعاتها بين التراث والآثار والمناظر الطبيعية والوجوه والشخصيات المؤثرة في المجتمع، حيث استلهمت الفنانة أعمالها من تاريخ وتراث حوران، وعكست في العديد من اللوحات ملامح الحياة اليومية، وبساطة المجتمع المحلي في محافظة درعا.

التراث الحوراني والذاكرة البصرية في لوحات المعرض

MG 3493 افتتاح معرض الفنانة التشكيلية سحاب أبازيد في ثقافي درعا

كما خصصت الفنانة عدداً من الأعمال لتوثيق محطات من تاريخ الثورة السورية، بدءاً من انطلاقتها في الثامن عشر من آذار عام 2011، وصولاً إلى التحرير في الثامن من كانون الأول 2024، في محاولة لقراءة هذه المرحلة عبر التعبير التشكيلي.

وفي تصريح لسانا، أوضحت الفنانة سحاب أبازيد أن الهدف من إقامة المعرض الذي يستمر أسبوعاً، نشر ثقافة الفن والإبداع، وتعزيز حضور الفن التشكيلي في المجتمع، مشيرةً إلى أن الأعمال المعروضة تستلهم طبيعة وتراث حوران، وتعكس فرح الناس وتطلعاتهم من خلال لغة اللون والتشكيل.

وأضافت: إن بعض اللوحات المعروضة تعود إلى مراحل سابقة من تجربتها الفنية، فيما تعمل حالياً على إنجاز أعمال جديدة برؤية متجددة تسعى من خلالها إلى تطوير تجربتها، وتعزيز التواصل مع جمهور الفن.

MG 3516 افتتاح معرض الفنانة التشكيلية سحاب أبازيد في ثقافي درعا

من جهته، أكد مدير الثقافة في درعا سليمان الزعبي أن المعرض يسلط الضوء على رموز وشخصيات من المحافظة كان لها حضور في المشهد الثوري، مشيراً إلى أن المديرية تسعى إلى دعم مختلف أشكال الإبداع الثقافي والفني، وفتح فضاءات جديدة أمام الفنانين والأدباء.

وأعرب عدد من زوار المعرض عن إعجابهم بالأعمال المعروضة، داعين إلى تكثيف الفعاليات الفنية والثقافية التي تسهم في دعم الفنانين، وتعزيز الحركة التشكيلية في المحافظة.

يُذكر أن المعرض يأتي ضمن فعاليات “أيام الفن التشكيلي والخط العربي” التي تنظمها مديرية ثقافة درعا، بهدف تنشيط الحراك الفني، وإبراز تجارب الفنانين في المنطقة.

MG 2937 افتتاح معرض الفنانة التشكيلية سحاب أبازيد في ثقافي درعا
MG 3500 افتتاح معرض الفنانة التشكيلية سحاب أبازيد في ثقافي درعا
5 أعمال روائية سورية تدخل القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة للرواية
عبد الكريم العفيدلي يوقّع في معرض دمشق للكتاب روايته الأولى «لستُ ابن أبي»
بمناسبة يوم الأرض… أنشطة تفاعلية للأطفال للحفاظ على البيئة بثقافي حمص
دمشق تحتفي بمبادرة شارك كتابك لمجموعة هذه حياتي التطوعية
حملة لقوات الأمن العام في بلدة موثبين شمال درعا لنزع السلاح العشوائي وملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك