استمرار العمليات الملاحية في المرافئ البحرية خلال عطلة عيد الفطر

اللاذقية-سانا

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك اليوم الأربعاء، استمرار استقبال وتسفير السفن في كل المرافئ البحرية وفق برامجها التشغيلية المعتادة، دون أي تعديل على الجداول الملاحية خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وقالت الهيئة في بيان: إن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على ضمان استمرارية العمل وانسيابية حركة النقل البحري خلال فترة العطلة، موضحة أن العمل الإداري والخدمي سيتوقف مؤقتاً في اليوم الأول من أيام العيد لإتاحة الفرصة للكوادر للاحتفال بالمناسبة.

وأكد البيان أن العمليات البحرية والملاحية الأساسية ستستمر بشكل طبيعي ودون انقطاع، بما يضمن عدم تأثر حركة السفن وعمليات الشحن والتفريغ، وحفاظاً على استمرارية النشاط التجاري واللوجستي في المرافئ.

وتواصل الهيئة متابعة عمل جميع المرافئ لضمان الالتزام بالجداول التشغيلية وتقديم الخدمات البحرية بكفاءة عالية طوال أيام العطلة.